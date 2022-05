“Exijo justicia por todas las familias con desaparecidos”, dice el papá de Yolanda

Monterrey.- Estoy preparado mentalmente no de ahora sino de toda mi vida, que aceptaré cualquier cosa, nada más que no me dejen a mi hija como a un animal, que no me la dejen tirada en cualquier lugar, que me digan dónde está, no sé cómo actúe la ley, ni contra quién, pues lo único que me importa es que mi hija aparezca, declaró José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, joven madre de una niña de cuatro años de edad desaparecida el pasado 31 de marzo.

Al salir de una entrevista que se prolongó por más de dos horas, con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el padre de Yolanda se mostró más relajado y con esperanzas de que la institución realice las acciones que le corresponden para su localización, a diferencia de la molestia que externó al arribar al edificio que se localiza por la calle Ocampo,en el centro de Monterrey, cuando recriminó falta de capacidad e inoperancia para detener a un presunto “asesino”.

“Yo vine a dejar más información, más pistas ya documentadas para catear ciertos lugares que, a lo mejor, no sé, tendrá que ejecutar la policía ministerial, y vine a tratar no tanto sobre mi caso”, sino de todas las familias que pasan por su situación.

Y lo mismo buscará este jueves, cuando se reúna con el gobernador Samuel García, con quien tiene agendada una cita a las cinco de la tarde, expresó, al tiempo de puntualizar que la idea “no es agarrarme a patadas con nadie, con ninguna autoridad, lo que busco es seguir teniendo la confianza de las autoridades, principalmente la Fiscalía, para solucionar no solo mi caso, porque no quiero que las demás personas que andan en búsqueda sigan gritando lo mismo, con la desesperación que uno siente para que nos atiendan”.



Martínez Bautista comentó a los representantes de la prensa: “Yo ya lo logré (que lo atiendan) gracias a ustedes y a muchos ángeles que me han salido en el camino, en mi dolor; entonces, ojalá y terminara mi pesadilla, que se encontrara a mi hija, que me la entregaran, es lo único que quiero, no pido ningún valor, soy una persona humilde”.

En su caso, señaló, “lo que me robaron fue mi privacidad, mi estabilidad, que aunque fuera poca, la tenía bien ordenada con mi familia, y de alguna manera la vida me dio esa voltereta, me puso esta prueba tan dura, que soportar esto para llegar a algo más, para gritar a todos los medios, que volteen a vernos, y que de alguna manera nos ayuden a resolver el problema (de desapariciones) que existe en esta zona que es Nuevo León”.

Se le preguntó si continuaba molesto con la Fiscalía, a lo que explicó, “no es nada más tener ahí un librote con muchas fotografías, hay que revisar la declaración de cada persona, y que nos lleve a algo más, hubo cosas que sí encontramos y cosas que van a revisar”.

Comentó que su enojo era porque “pensé que no me iban a atender, señores, déjenme hablar, quiero que me entiendan, ¿estoy loco? ustedes me dicen…”, expresó el papá de Yolanda.

Agregó que la Fiscalía debe tomar acciones y no descartar nada de lo que se diga, y que si una persona dice que la vio en Coahuila, hasta allá nos trasladamos.



Declinó proporcionar detalles sobre los que habló en esta cita “para no salirme de control, y lo único que les puedo decir es que ya habrá más avances en la investigación y espero que pronto salga mi hija”.

Señaló que él no puede pedir que se detenga a alguien “porque no soy autoridad”, simplemente, dijo “yo nada más estoy pidiendo que se investigue lo que arroja la carpeta”, y de lo que salga o se deslinde, lo checará minuciosamente “porque no se le pasa ningún punto de nada”. Confió que eso lo llevará “a encontrar una hebrita” que lo lleve a encontrar a Yolanda que hoy cumplió 35 días sin saber sobre su paradero.

Respecto a su afirmación de la mañana, de que había un presunto asesino que debe detener la Fiscalía, comentó que eso fue algo metafórico, “es para que la Fiscalía sienta la presión de lo que yo siento, es como decir a lo mejor estoy caminando a lado del que me hizo el daño, y está escondido detrás de una mata que no sé si seas tú, seas tú…”

- Han sido inoperantes las autoridades?

-Puede ser, puede ser, pero ya hablé con ellos, ya sé cómo trabajar, si quieren apoyo, ya voy a hablar con el señor gobernador. Les dije, con toda confianza señores, si les falta algo en la Fiscalía, algo de tecnología, más personal,si carecen de herramientas, con toda confianza diganmelo, para manifestarlo al señor gobernador, porque no voy a hablar mal de ustedes, yo quiero que den soluciones a la ciudadanía.



Igualmente pidió a las autoridades de cada municipio que se avoquen a dar soluciones para que la gente, las muchachas, los jóvenes, las personas, caminen libremente por las calles sin el temor de alguien les pueda hacer daño, pues para eso están las autoridades.

“No pararé en eso, y si no encontramos los recursos aquí en Nuevo León, iré con el señor Presidente, no para echarle al gobernador, él está bien comprometido, creo que sí está trabajando y lo voy a ver mañana, el avance que me diga y sobre algún plan que tenga, lo escucharé”.

Martínez Bautista recalcó, “yo haré una re-evolución de amor, no para matarnos. No quiero ser repetitivo, lo que quiero es que termine mi pesadilla, pero tampoco puedo hacer estrategias porque ya estoy cansado”.

Ya al final de la entrevista que concedió a los medios, expresó, “ estoy preparado mentalmente no de ahora, sino de toda mi vida, que aceptaré cualquier cosa, nada más que no me dejen a mi hija como a un animal, que no me la dejen tirada en cualquier lugar, que me digan dónde está”.

Lee también: Reportan detención de 31 personas en Acatlán, Puebla; entre ellas 27 policías municipales

afcl/acmr