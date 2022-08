Exigen localización de desaparecidos y justicia para víctimas de feminicidio en Nuevo León

Monterrey.- Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades de la Fiscalía y de la administración estatal, acciones para la búsqueda de sus seres queridos y justicia para resolver los casos pendientes.

Durante la manifestación, Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, afirmó que solicitará que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para el esclarecimiento de la muerte de su hija, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado en más de tres meses no ha ofrecido resultados.

Atziri Menchaca, hija de José Antonio Menchaca Alvarado, director de secundaria, quien desapareció el 22 de mayo, sin que existan pistas para su localización, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado, no tiene avances para conocer el paradero de su padre ni líneas de investigación.

“Nosotros respetamos la manera en que se trabaja, sin embargo no estamos conformes porque estamos hablando de la vida de una persona y sabemos de antemano que no solamente es nuestro papá, hay más papá y más hijas desaparecidas, pero no se vale que no estén haciendo su trabajo”, expresó la joven que acudió a la protesta acompañada por una de sus hermanas.



Comentó asimismo que a través de redes sociales han solicitado una reunión con el gobernador Samuel García, pero “a los 86 días de la desaparición de mi papá no hemos tenido ningún éxito”.

Agregó que les han respondido desde la página del mandatario estatal, “nos piden que les compartamos el boletín de búsqueda, y la comparten un rato en su cuenta de redes sociales y hasta ahí es todo”.

Atziri mencionó que uno de los videos que se conocen, muestra a su padre al salir de su casa de la colonia Hacienda las Margaritas en el municipio de Apodaca y subir a su camioneta Ford Edge 2008, con placas RMC 859 A de Nuevo León, pero eso no arroja ninguna pista sobre el rumbo que haya tomado, o si era seguido por gente en algún vehículo. La grabación la solicitó la familia del profesor a unos vecinos, y aunque según la Fiscalía hay otros vídeos, sus familiares no han tenido acceso a ese material.

Expuso que el pasado trece de julio fue la última vez que fueron atendidas de forma presencial por la Fiscalía, pero hubo “cero avances”.

Lee también: “¡Transmisión en vivo, estoy atrapado!”: Hombre se graba tras ser embestido por un tráiler en Puebla

Posteriormente salieron de vacaciones en la entidad pública y menos así les van a dar alguna información, pues también han argumentado que al personal lo cambiaron de piso. “Estuvimos marcando telefónicamente el miércoles la semana pasada, me pidieron los datos para ver si me podían regresar la llamada, y es fecha que no hay respuesta”. Tampoco les han contestado correos electrónicos, señaló la joven.

Afirmó que como familia no sospechan de nadie relacionado con la desaparición del maestro, un director de secundaria de 60 años de edad, del que ni autoridades ni la sociedad ofrece alguna información para su localización.

“Solamente recibimos algunos buenos comentarios de sus ex alumnos, lo que se agradece y nos da fortaleza para seguir buscándolo, pero nada de algún dato que nos ayude en la investigación”, expresó Atziri.



“Mi padre nunca tuvo ningún roce, ningún conflicto con alguna persona, ni hemos sabido de alguien que lo quisiera afectar, justo un día antes, el sábado anterior al domingo que mi papá desapareció, celebramos el cumpleaños de mi mamá y todo estuvo normal, todo muy bien”.

“El celular inmediatamente lo apagaron, ya no se recibieron en el aparato nuestros mensajes ni entraban las llamadas”, comentó Atziri.

Mencionó que en los primeros días después de la desaparición, recibieron llamadas de gente que les ofrecía información, una vez que les depositaran tres mil pesos, se trataba de intentos de extorsión, pero nadie habló para dar alguna pista o información fidedigna para su localización.

Durante la manifestación participó también Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, desaparecida el 31 de marzo y localizada sin vida el ocho de mayo, quien exite justicia para que se castigue la muerte de su hija, pues sostiene que fue víctima de feminicidio por envenenamiento, y que las supuestas evidencias que presentó la Fiscalía, habrían sido sembradas en el sitio donde localizaron el cadáver entre matorrales en el municipio de Juárez.



Don Gerardo expuso que una vez que quedaron descartados los puntos en los que se establecía que Yolanda “había sido su propia asesina” -es decir que ella misma se privó de la vida, además de exigir justicia contra quien o quienes resulten responsables, demanda reparación de daños y no repetición.

Reprochó que ya son más de tres meses de que fueron hallados los restos de Yolanda, y todavía no se tienen avances ni le han entregado resultados sobre diversos estudios que se practicaron para determinar la causa de la muerte de la joven de 26 años.

Ante ello señaló solicitó que la revisión que no practicó la Fiscalía General de Justicia del Estado al celular de Yolanda, para conocer mensajes o llamadas que hizo o recibió, se practique por parte de la Fiscalía General de la República y que la misma FGR atraiga el caso, para lo cual ya lo está apoyando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “y en estos días nos darán información” al respecto.

Lee también: Estos son los 14 periodistas asesinados en México en lo que va de 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl