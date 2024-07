Punta Allen.— Los habitantes de Punta Allen regresaron ayer a su municipio, agradecidos de que sus casas no tuvieron daños mayores y entre la población no hubo pérdidas fatales tras el paso del huracán Beryl.

Hubo abrazos, llanto, besos y reclamos. Los puntalenses esperaban un resultado fatal que no ocurrió gracias a que el huracán bajó su intensidad a categoría 1.

“Nos alegramos, pero si fuera una pérdida la estaríamos llorando, qué bueno que no dañó tanto el huracán”, dijo José Luis Rodríguez a EL UNIVERSAL.

Las calles se llenaron de personas que esperaban con carretillas a sus familiares procedentes de Tulum, Playa del Carmen y Cancún. También hubo quienes llevaron cajas de cartón, bolsas de plástico y de lona para recibir sus objetos de valor perdidos durante el huracán Beryl. “No pasó nada, sigue la fiesta”, dijeron al diario.

La mayoría de las personas que fueron evacuadas o provenían de Punta Allen, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal viajaron con sus perros, gatos y aves.

Mariano May, mujer trans evacuada de Punta Allen antes de la llegada del huracán, estuvo los últimos días con su perrita chihuahua Cookie en un albergue de Tulum habilitado para recibir familias con mascotas, pues su lomita es su compañera de vida y para ella es muy importante resguardarla.

“A la mayoría de la gente no le gusta dejar a sus animales cuando viene a los refugios y ahora me siento muy agradecida porque tenemos las posibilidades de que nos reciban con animalitos. Le digo a la gente que no deje a sus animalitos porque son nuestra familia y son parte de nosotros”, dijo Mariano May.

“Mi mamá guardó a sus pollos adentro de la casa porque no los puede traer y viene con Chiquis. Todos los animales son importantes.

“Ya vivimos un huracán en Punta Allen, fue muy fuerte y por eso decidimos venir al refugio”, explicó la mujer mientras acariciaba a Cookie.

Deja lluvias en el norte del país

Beryl, ahora como tormenta tropical causó el domingo lluvias fuertes en Tamaulipas, aunque sin tocar territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“La tormenta tropical Beryl se desplaza sobre el noroeste del Golfo de México. La circulación del ciclón producirá lluvias puntuales fuertes y rachas fuertes de viento en Tamaulipas. Continúa el pronóstico de que se convierta de nuevo en huracán, antes de tocar tierra en Texas”, reportó el SMN.

De acuerdo con el reporte de las 18:15 horas, el fenómeno meteorológico se ubicaba a 170 km al sur-sureste de Matagorda, Texas, Estados Unidos, a 275 km al noreste de Barra el Mezquital y a 200 km al noreste de Matamoros, Tamaulipas.

Se alertó sobre rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h), oleaje de 1 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en la costa norte de dicha entidad. Con información de EFE