Playa del Carmen. —Al centro del foro al aire libre del hotel Xcaret Arte, después del emotivo homenaje que el Nuevo Tango Quintet le hizo a Astor Piazzolla y bajo la noche clara, limpia, un muchacho que lleva en el cuello la identificación del staff del Festival Paax GNP toma el micrófono y da el anuncio. Es el martes 2 de julio: “Estimada asistencia: Lamentamos profundamente informar que, en virtud del fenómeno climatológico Beryl y las posibles afectaciones que pudiera causar, el Festival PAAX GNP 2024 se cancela a partir del jueves 4 de julio. Recomendamos no tomar vuelos a esta región hasta que las autoridades así lo establezcan. La seguridad de nuestros asistentes, artistas y colaboradores es nuestra máxima prioridad, y esta decisión se ha tomado con base en la información de las autoridades correspondientes. El Hotel Xcaret Arte ha hecho una invitación a todos sus huéspedes a programar su salida de forma anticipada. En ese sentido, el Festival Paax GNP les pide seguir las recomendaciones, decisiones y protocolos que el hotel establezca”. Las palabras de un muchacho nervioso que parece que esconde la dificultad de cargar con la noticia.

El concierto de Natalia Lafourcade y la gala de ballet con solistas continúan. El comunicado sigue: “En caso de requerirse, nos sumaremos a los esfuerzos comunitarios para apoyar a la población local”. Un hombre, eufórico, grita: “Bien hecho”, ante el anuncio que el festival de música clásica más importante del Caribe, que ha cobrado relevancia internacional en sólo tres ediciones, no podrá continuar.

Ahora, la directora artística Alondra de la Parra acompaña al muchacho del staff. Su pesar es notorio. El entusiasmo de un año de trabajo quedó interrumpido.

Alondra toma el micrófono y sabe que hay una deuda colectiva. Una deuda sin culpas ni responsabilidad. “Todo nuestro equipo y yo agradecemos mucho que estén aquí... Para nosotros, artistas, tener una audiencia como ustedes, ha sido un privilegio. Estoy muy agradecida con el Quinteto Nuevo Tango por este concierto tan hermoso que hoy pudimos... Estoy muy agradecida con todos los músicos de la Orquesta Imposible, con mi equipo extraordinario. Lo que más nos importa es que estemos todos a salvo. Cuidémonos todos y haremos todo lo que se pueda para que nos veamos el próximo año. Muchas gracias”.

La premier internacional de Peace Play, coreografía de Christopher Wheeldon, con música de Philip Glass, se detendrá. Al igual que la conferencia de Gerardo Kleinburg sobre Puccini, el darkside del violinista ruso Aleksey Igudesman, la gala de ópera Puccini 100, el concierto nocturno de Mane de la Parra, el concierto de jazz en orquesta a manos de los Imposibles, las reminiscencias de Broadway con Robbie Fairchild, Pretty Yende, Michael Fabiano y el concierto con los niños de Armonía Social.

El estatus de los músicos es otra historia: algunos adelantaron vuelos y decidieron irse; otros prefieren quedarse a la espera de actuar si el siniestro se sale de control. Fue decisión de cada uno.

El anuncio también llega tras días de incertidumbre. Una carta del festival que circuló por WhatsApp en la que se recomienda no viajar los días 4 y 5 de julio; la reprogramación de las presentaciones del 4 de julio y la posibilidad de abrir salones como refugios en caso de que el huracán aumente de categoría, y otra carta, bilingüe, que detalla que el pronóstico es el que el huracán Beryl impacte en Quintana Roo hoy jueves en la noche, a 70 kilómetros del hotel. Una invitación a reprogramar los vuelos, bajo la garantía de que los días no ocupados serán repuestos en el periodo de un año. La aplicación de protocolos de seguridad para quienes no logren salir. Una forma, velada quizá, de evacuación.

El anuncio del festival llega en medio de una incertidumbre creciente: a la par, los turistas llegando. Pero fuera de Xcaret, en las calles de Playa del Carmen, se explica la incertidumbre. La gente lo cuenta. Hay un pronóstico que tiene algo de impredecible en la fuerza de este fenómeno meteorológico que no se veía en años. Algo atípico. La gente cree que desde la madrugada del viernes hasta la noche se caerá el cielo. Ayer inició el caos en carreteras, supermercados y madererías.

Por la mañana, en los caminos carreteros se ven camiones que cargan grandes lajas de madera. De camino al centro, en el Chedraui de Playa del Carmen, la gente se prepara y compra enlatados, papel de baño, alimentos no perecederos porque la luz puede irse. La gente acostumbra proteger con mallas anticiclónicas, amarrar tinacos, tapiar ventanas y puertas. La mayoría de las personas que viven en la región recuerdan las experiencias de años anteriores: Wilma, Gilbert, Emily.

“A diferencia del sismo, el huracán avisa”, dice Abraham, de 52 años, quien está formado en la caja para pagar sus compras. Ayer, hoy y mañana se espera el caos. Aunque en otros supermercados, cerca a las calles más turísticas o rumbo a ellas no es tan notorio. Dicen que en las colonias hacia adentro el pánico empieza a verse.

Diana, taxista de 37 años, ha pasado por los tres huracanes. “Pueden sentir miedo los jóvenes para los que éste es su primer huracán. Muchos de ellos extranjeros o personas del interior del país que se mudaron a Playa del Carmen”, dice. La gente está un poco alterada, continúa, porque el último fenómeno de este tipo, tan fuerte, fue hace dos años, pese a que el protocolo de seguridad es casi ritual que se repite año con año.

Alrededor de 20 personas están formadas en una de las madererías de la avenida Colosio. Compran tablones de un metro por 22 y de dos metros por 44. Entran y salen cargando las lajas sobre sus espaldas todo el tiempo. A un kilómetro, en el Home Depot, el triplay se acabó. Los más precavidos salen con piezas de madera y travesaños de metal. La madera está a punto de acabarse.

Ingrid, una joven que camina sobre la Quinta Avenida, dice que los huracanes son inciertos y la verdad se sabrá horas antes de su entrada. Este es el ambiente irregular que explica la situación de Xcaret Arte, cuya estructura podría compararse con la de una especie de fortaleza y burbuja de concreto.

En la playa, junto al parque, la gente juega, tranquila, dispersa.