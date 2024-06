Durante 12 días se darán cita en Xcaret, solistas con destacadas trayectorias internacionales, compositores, bailarines e invitados especiales para encabezar el Festival Paax GNP, cuya tercera edición arranca mañana.

Su directora artística, Alondra de la Parra, una de las figuras más destacadas de la música mexicana a nivel mundial, abunda en entrevista sobre la programación de este año; detalla el crecimiento que ha experimentado Paax GNP en sus tres ediciones y resalta su nombramiento al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.

¿Cuál es el cambio más visible que hay en Paax para esta tercera edición?

Hemos estado analizando el crecimiento tan grande que ha tenido el festival en tan sólo tres años, en todos los sentidos. Hace un mes ya estaba prácticamente lleno por la cantidad de gente que ya había comprado sus boletos. Estamos invitando a más artistas y ahora son 12 días: el primer año fueron cinco; el segundo, diez; ahora, 12. Seguimos creciendo en cantidad de eventos y conciertos. Nuestro programa Armonía Social ha crecido sustancialmente: ahora tenemos 150 niños, el primer año teníamos 20. En cuanto a la programación destaca que el año pasado tuvimos una gala de ballet y este año tenemos dos porque fueron sumamente taquilleras.

Tenemos de regreso a Pacho Flores. Hay ciertos artistas que son favoritos de Paax y que irán regresando. Tenemos varias obras de Ígor Stravinski, que es uno de mis compositores favoritos: El pájaro de fuego y La consagración de la primavera, que es una obra sumamente ambiciosa, gigante.

También está el maestro Arturo Márquez, representado por su nuevecito Concierto de otoño para trompeta, junto con Pacho Flores; la primera Sinfonía de Johannes Brahms; a Sara Ferrández en la viola, una artista española maravillosa. En música de cámara tenemos un repertorio más grande. Viene Avi Avital, maravilloso solista israelí en la mandarina, que es un instrumento tan poco usual para la orquesta.

Traemos una nueva idea: poner a una artista querida y conocida de música popular, Natalia Lafourcade, dentro del programa con la Suite orquestal De todas las flores. Es una nueva versión de su álbum De todas las flores, para orquesta y cantante. Un nuevo arreglo que estamos haciendo juntas con un maravilloso compositor: Gordon Hamilton. Es el estreno mundial de la suite De todas las flores para orquesta y voz. Después, unos de los darksides será “El mundo de Natalia Lafourcade”; ella con los Imposible, algunos músicos de la Orquesta Imposible, tocarán sus canciones.

Tenemos al pianista francés Thomas Enhco, cuya participación el año pasado fue extraordinaria, un éxito, y ahora por primera vez tenemos un recital de piano con él. Él improvisa todo lo que toca. Es singular lo que él hace con el piano.

Habrá 12 darksides distintos, que son los conciertos nocturnos, en los que destaca un homenaje a Astor Piazzolla; está Family Tree, del trompetista francés David Enhco. Por primera vez tendremos una gala de ópera alrededor de Giacomo Puccini y con dos solistas extraordinarios: Pretty Yende, soprano, y Michael Fabiano, tenor.

Pero creo que me quedo corta para hablar del programa.

¿Cuál ha sido el impacto del programa Armonía Social?

Estamos muy contentos con el resultado. Empezamos con 20 niños en la zona de Mérida y ahora tenemos ya tres núcleos en tres estados: Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, lo cual implica más maestros, más logística y, por supuesto, lo más bonito: más niños. Pero tampoco lo podemos reducir al concepto de que hay más niños porque por cada niño habría que contar al hermanito, los papás, la abuela, la tía, el primo que van a sus conciertos y esto se vuelve parte de su vida. Es un bellísimo efecto en cadena que tiene este proyecto. Los padres están muy involucrados, yendo a conciertos y a actividades durante todo el año y la culminación del programa es venir al Festival Paax GNP. Este año tenemos ya a 150 niños.

Acabo de institucionalizar mi fundación con mi nombre. Estamos muy contentos.

Creo que las historias individuales, los casos particulares son muestras representativas, ¿podría compartir alguna?

Una de las historias más bonitas es la de Adi, una niña que toca el violín. Cuando yo la conocí tenía cuatro años. Ahora tiene ocho; en esos años hubo un cambio. Ella ha estado desde el principio. Era la más chiquita, no le llegaban los pies ni al piso al sentarse. Desde chiquita quiso hacer el solo del Danzón n.º 2, de Arturo Márquez. Lo hizo conmigo varias veces, incluso. Ahora ya es toda una veterana de ocho años. Es muy bonito ver cómo ha crecido, cómo ha ganado confianza y cómo no suelta el violín.

Después de dos ediciones, ¿hacia dónde se dirige el festival?

Estoy muy contenta con el crecimiento tan rápido, tan grande y tan sólido que hemos tenido. Yo siempre quería irme con pies de plomo. La pandemia retrasó la primera edición un año. Íbamos a empezar un año antes y eso nos ayuda a solidificar muchas cosas, al final eso nos hizo bien. ¿Qué es lo que quiero? Yo veo que el festival está creciendo, creciendo y creciendo. Podría acabar siendo un festival que durara todo el verano, ¿no? No lo sé. Hay mucha tela de dónde cortar. Estoy muy agradecida con nuestro patrocinador, GNP seguros porque, de verdad, sin ellos no podríamos estar haciendo esto.

Lo que ha pasado con el público es impresionante. El año pasado, en el festival, vendimos los boletos de este año. Se vendió el 50% de los boletos sin haber puesto el programa, cosa que me pareció un fenómeno inaudito. Es muy hermoso ver la lealtad del público que ha venido a vernos.

¿Qué depara su dirección en la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid?

Estoy muy emocionada de empezar mi primera temporada como directora artística y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y estoy contenta porque tenemos una programación muy variada con solistas tanto internacionales como españoles. La inauguración de temporada y mi estreno como directora titular artística es en septiembre con el solista español, el guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, a quien hace mucho tiempo llevé a México en mi primera gira con la Orquesta Filarmónica de las Américas, con quien grabé el disco Mi alma mexicana. Me encanta que él, que ha sido parte de otros episodios importantes en mi vida, ahora esté en mi entrada a España en Madrid. Ese primer programa lo vamos a hacer con él, con obras de Manuel de Falla, de Rodrigo y de Ravel. Después seguimos con un concierto en octubre de la Séptima sinfonía de Dvorák y la tercera de Brahms; quiero que sea el principio de un ciclo de sinfonías de Brahms que haré con la orquesta.

De los otros programas de la temporada destaca la Gran misa en do menor, de Mozart, la Segunda sinfonía, de Mahler. Vienen cantantes maravillosos como Serena Sáenz. Estoy muy contenta de que la primera temporada tenga un rango tan amplio de solistas de diferentes nacionalidades; y de épocas y estilos en los repertorios. Por supuesto, el repertorio latinoamericano y mexicano, en particular, estará presente. Y bueno me encanta. Por primera vez voy a hacer una zarzuela porque esta orquesta y coros son la orquesta oficial permanente del Teatro de la Zarzuela. Entrar al mundo de contar historias a través de este género español me entusiasmó mucho. Sentí que la Fundación ORCAM me venía como traje a la medida y viceversa porque la institución no sólo tiene la orquesta y coro, sino que también tiene un programa social extenso con orquestas y coros para niños, gente con discapacidad y jóvenes. Son muchos ensambles los que realmente hacen la ORCAM. Me ilusiona empezar esta nueva etapa que iniciará en septiembre.

También me interesa crear un vínculo más estrecho entre España y Latinoamérica a través de su música sinfónica. Me da gusto estar en Madrid como mexicana y entrar a este vínculo.