Estudiantes universitarios y sociedad civil se sumaron en Veracruz a las protestas en contra de la reforma judicial que impulsa Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al grito de "México aguanta, la UV te respalda", cuentos de estudiantes de la Universidad Veracruzana marcharon por las principales calles de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Con el respaldo de la sociedad civil, los jóvenes se plantaron frente a Palacio de Gobierno para rechazar la elección de jueces por tómbola y para defender la carrera judicial.

"No estoy manipulado, estoy bien informado", corearon durante la manifestación, donde otra de las consignas fue: "No nos vamos a dejar, no nos vamos a rajar".

El contingente también estuvo acompañado por trabajadores del Poder Judicial e incluso magistrados que se oponen a las reformas presidenciales.

