Palenque.— Una ciudad con carencias en los servicios de agua, luz, recolección de basura y calles en pésimas condiciones es lo que le espera al presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de octubre, cuando llegue a La Chingada, su quinta en Palenque, Chiapas. Además del reclamo de sus amigos que abandonó.

De acuerdo con el tabasqueño, una vez que termine su mandato al frente del gobierno de México se mudará a su casa que está ubicada justo en la entrada al municipio de Palenque, en el tramo de la carretera Pakalna–Palenque, inmueble al que sólo se le cambió el portón principal y no se observa ninguna remodelación especial, o por lo menos no se alcanza a ver desde afuera, ya que está protegida por una barda alta y árboles tropicales.

El privilegio que tendrá López Obrador como residente de este municipio es que el aeropuerto se encuentra a cinco minutos de lo que será su casa, y el Tren Maya, su obra emblemática que aún no se termina, está a siete minutos, además del nuevo hospital que se construye.

Desde la avenida principal no se alcanza a ver la quinta La Chingada, debido a que está protegida por un portón y árboles tropicales. Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Sin embargo, a la ciudad parece que no le hizo justicia la revolución durante estos seis años, porque los servicios no mejoraron, no hubo inversión estatal y menos municipal, así lo refiere el empresario David Morales, quien destaca que el gobierno federal haya invertido en un tren, pero los alcaldes hagan oídos sordos a las necesidades de la población y de los visitantes.

El también escultor agrega que desde hace 11 años no se invierte en la Cañada, la zona turística de Palenque, en donde por cierto se le vio muy poco a López Obrador durante estos seis años.

“El municipio abandona las obras del estado porque no las hicieron ellos, las hizo el estado y eso está lleno de baches, un abandono total, no han conectado los drenajes que dejó El Güero (Manuel Velasco), no han conectado el agua que dejó El Güero para negocios turísticos, para que se sostengan porque realmente recibimos turismo aquí en la Cañada y debemos atenderlos dignamente y que no sufran los dueños de los negocios por falta de agua”.

Además, ahora que regrese a Palenque, López Obrador tendrá que recuperar a los amigos que perdió porque están molestos porque los abandonó.

Palenque es una ciudad con carencias en servicios y calles en malas condiciones. Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

“No, pues él podía poner a todos en puestos variados, pero él desde que agarró al toro ha hecho mucho y no ha tenido tiempo para sus amigos, que están resentidos con él. Yo no, porque yo nunca esperé nada de él. Yo lo único que tengo de él es un gran respeto”, asevera.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hoteles de Palenque, Osvaldo Perera, destaca la importancia de la construcción de una estación del Tren Maya en Palenque, que vendrá a traer mayor turismo a mediano plazo; sin embargo, reconoce que falta mucha infraestructura que ofrecer a los visitantes, y aunque señala que no debe ser necesario que una figura política como Andrés Manuel López Obrador viva en Palenque para que las cosas cambien, tiene esperanzas en que los servicios mejoren.

“Yo nunca, nunca he sido de la idea de que debamos tener a una personalidad viviendo en Palenque para que las cosas funcionen. Creo que depende mucho, o sea, en una gran medida depende de lo que nosotros podemos hacer. Como sociedad civil, como grupos empresariales, hacer presión y gestión para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, señala.

“Puede ser un incentivo para que las autoridades tomen acciones, pero creo que no debe ser la principal razón para que se den las cosas, nosotros tenemos que buscar que los servicios mejoren en Palenque y aparte hay una máxima en el turismo, sobre todo en el turismo rural y es que un buen lugar para visitar tiene que ser un buen lugar para vivir”.

David Morales afirmó que desde hace 11 años no se invierte en la Cañada, la zona turística de Palenque. Foto: Luma López / EL UNIVERSAL

Repite el Verde, aliado de Morena

Palenque es una ciudad de más de 132 mil habitantes, que ha sido gobernada en los últimos años por el Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, incluso Jorge Cabrera Aguilar repetirá como edil de este municipio, que a decir de sus propios habitantes, no ha logrado despuntar, esto a pesar de los recursos invertidos por la Federación tanto en vías de comunicación como en el sector Salud y educativo.

Pese a que el actual Presidente ha dicho que su lucha frontal es contra la corrupción, en el municipio donde vivirá siguen las mismas prácticas, de acuerdo con el empresario David Morales.

“Todo lo que hacen es para beneficiar a los amigos de los gobernadores. Llaman compañías de amigos. Los proveedores que vienen en la mata es un diezmo. Es una corrupción que si le entras, no te la acabas. ¿No acabó entonces la corrupción aquí? No, aquí no, aquí está su auge y queríamos que hubiera mujeres gobernantes, presidentas aquí para poder hablar con ellas del asunto del agua”, denuncia.

Ahora los pobladores esperan que, una vez que López Obrador regrese a vivir a su quinta La Chingada, tengan mejores servicios municipales.

Esta casa donde vivirá el tabasqueño a partir del 1 de octubre, de acuerdo con sus propias declaraciones, es de una hectárea y media, una herencia de sus padres, la cual tiene un caminito que conduce a un río.

Desde la avenida principal no se alcanza a ver, debido a que el portón y la barda que la protegen es muy alta. No tiene vecinos, por lo menos no hasta ahora debido a que del lado izquierdo está ubicado un taller mecánico y del lado derecho es un terreno abandonado, cuyos dueños ya lo pusieron en renta, así que se abrió esta oportunidad para quien desee estar cerca de López Obrador.

“Está peor que antes [Palenque], en vez de que vaya para adelante va para atrás; puro fraude, pura corrupción, hay muchas denuncias y nadie hace nada. Y bueno, ya lo que no hizo no creo que lo venga hacer”, dice don Belisario López, un habitante de este municipio chiapaneco que nunca ha visto caminar por el parque Central a López Obrador.