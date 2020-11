Escándalo por video XXX, pero ¿y la basura y las invasiones?

Desde Chiapas, nos platican, el escándalo por la grabación de un video sexual en el Parque Nacional Cañón del Sumidero vaya que dividió opiniones, pues por un lado, el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, a cargo de Jorge Humberto Molina Gómez (Morena), se rasgó las vestiduras y reprobó la exhibición por considerar que daña la imagen del lugar; sin embargo, nos dicen que más de uno consideró que hay otras cosas que dañan más el lugar y enumeran una larga lista de quejas que se han dado desde hace tiempo, sin que tengan eco como la contaminación por basura, las invasiones por asentamientos en la zona, la falta de presupuesto para su conservación, entre otras que afectan a ese paraíso olvidado.

¿Le cortarán las alas al alcalde?

En Colima, nos comentan, quien prepara las maletas para irse de campaña para gobernador es el alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez (independiente), quien en julio pasado renunció al PAN por considerar que los diputados de su partido se alinearon con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez (PRI), para aprobar un endeudamiento. Nos cuentan que don Rafael ya se vio como aspirante independiente, pero no cuenta con que existe una sentencia del TEPJF que desde 2018 avala su destitución e inhabilitación por haber interferido en la elección extraordinaria a gobernador en 2016 y que, por cosas de la vida, podría reactivarse en estos días. ¡Qué nervios!

Rector “centavea” para que alcance para el fin de año

En Sinaloa, nos cuentan, quien anda del “tingo al tango” con amargas noticias para las fiestas navideñas y de fin de año es el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, pues trata de alistar a los casi 17 mil trabajadores activos y jubilados para que no recurran a juicios laborales por no recibir en tiempo y forma el pago de salarios y aguinaldos. Nos dicen que la institución cuenta con una bolsa de 103 millones de pesos para cerrar el año, pero requiere de 694 mdp para cubrir las dos quincenas de diciembre, aguinaldos e impuestos, y lo peor es que no encuentra respuesta en el gobierno federal para recursos extraordinarios. ¡Ups!

Diputado local, con un ojo en recorte y otro en la candidatura

Donde hay un tufo electoral, nos platican, es en el Congreso de Tamaulipas, pues el diputado local Gerardo Peña Flores (PAN) le reclamó muy airadamente a la Federación por el presunto recorte al estado para 2021, sobre todo en el rubro de educación, lo que afectaría a más de 800 escuelas de tiempo completo, y de paso, pidió a la legisladora Edna Rivera López (Morena) no amedrentar al grupo parlamentario panista cada vez que piden más recursos para el estado. Nos dicen que el hacerse notar lo vamos a ver cada vez más seguido, pues don Gerardo tiene la mira puesta en la alcaldía de Reynosa, de la cual saldrán chispas para definir al abanderado blanquiazul, ya lo verán.