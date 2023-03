El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presumió en sus redes sociales una foto con el magnate Elon Musk, quien lo invitó a Austin, Texas, para el anunció oficial de la planta de autos eléctricos de Tesla que se instalará en la entidad.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario compartió la fotografía junto con un mensaje de agradecimiento para el empresario por confiar en Nuevo León para la instalación de su nueva fábrica y su nueva generación de vehículos.

“El futuro es brillante. Gracias @elonmusk, gracias @Tesla”, escribió Samuel García en inglés .

The richest man on earth trusted Nuevo León, México for his new gigafactory and his next generation vehicle. The future is bright. Thanks @elonmusk, thanks @Tesla pic.twitter.com/nbbmbiX4Fm

— Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023