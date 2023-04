Cuernavaca.- Luis Alberto Ibarra Ramírez, “El Diablo”, considerado por la fiscalía estatal como el presunto responsable del crimen de tres jóvenes, dos de ellos extrabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, acusó al fiscal Uriel Carmona Gándara de tener vínculos con líderes de células delictivas, asentadas en el municipio de Huitzilac, limítrofe con la CDMX.

En el testimonio en video que circula en redes sociales, Ibarra Ramírez exhibe huellas de tortura en su espalda, denuncia que fue llevado a una casa de seguridad para ser interrogado y sostiene que Carmona Gándara recibe dinero de un hombre identificado como “Erick Criminal”, supuesto líder de un grupo delictivo que se ufana de contar con la protección del fiscal morelense para cometer distintos delitos, entre ellos, robo de autos.

“Yo sabía que su jefe, al que le paga dinero, se llama Uriel. Ya en la audiencia viendo que él me acusa de matar a esos chavos, sé que él es Uriel Carmona, jefe de Erick Criminal. Si es intocable (Erick) es porque su jefe Uriel le resuelve todos los problemas en la fiscalía”, narra Luis Alberto en ese video.

Horas después el fiscal negó los señalamientos en su contra y deslindó a la institución de brindar protección o tener vínculos con grupos violentos en el municipio de Huitzilac, relacionados con distintos actos delictivos.

Lee también Detienen a “El Diablo”, relacionado con asesinato de 3 jóvenes en Huitzilac, Morelos

Aprovechó para mantener su crítica contra la jueza Alejandra Trejo, responsable de conceder la libertad a Ibarra Ramírez, el martes pasado, y la acusó de realizar su labor sin perspectiva de género.

A Luis Alberto, reiteró el fiscal, se le investiga por el feminicidio de Noemí Guadalupe, y el homicidio de los hermanos Luis Enrique y Luis Javier, localizados sin vida en el municipio de Huitzilac, asimismo, se le relaciona con delitos como robo de vehículo, secuestro y tala clandestina entre otros.

foto: Especial

Más adelante recibió la respuesta del magistrado presidente del Poder Judicial en el estado, Luis Jorge Gamboa Olea, durante un evento de jueces en retiro: "Nosotros no litigamos en estaciones de radio", pronunció el magistrado en referencia a las entrevistas que concedió el fiscal a radiodifusoras de la CMDX, para contrarrestar una supuesta campaña mediática en su contra.

“Está comprobado que hubo un feminicidio y homicidio, lo que no hay hasta este momento es esa vinculación entre los datos de prueba y la participación de él (Luis Alberto) en el hecho delictivo”, dijo ayer el magistrado.

“El Diablo” y sus nexos

Frente a la difusión que alcanzó el video de Luis Alberto “El Diablo”, el fiscal afirmó que el joven de 22 años es primo hermano de Ernesto “N” alias “El Neto”, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio cometido en el municipio de Huitzilac y es además primo hermano de Elia “N” alias “La Chave”, detenida por el delito de secuestro exprés. Su detención e investigación, dijo con antelación, fue producto de una denuncia anónima.

Por su parte, “El Diablo” narró que estando en el Hospital General de Cuernavaca donde fue llevado tras un ataque a balazos de parte de Erick Criminal, el supuesto delincuente protegido del fiscal, llegaron agentes ministeriales para tomar su declaración y en medio de un estado de convalecencia dio el domicilio de su abuelita para que avisaran que se encontraba en ese hospital.

“Estas personas me hicieron firmar mi declaración, pero nunca me dejaron leerla y se van. Estuve tres días en el hospital y cuando salgo ellos van por mí, me bajan, y cuando salgo me presentan una orden, donde me dicen que estoy detenido por homicidio.

“Me agacharon, me llevaron a una casa, desconozco el lugar, me golpearon y torturaron. Me decían ‘ya te pusieron cabrón, ya te pusieron’. ‘Tu mataste a esos jóvenes’, y seguían los golpes. Me echaron agua en la cabeza, me pusieron una bolsa de plástico y querían que dijera que yo los maté, que yo los desaparecí”, cuenta Luis Alberto en el video.

Luis Alberto Ibarra Ramírez, “El Diablo” muestra las marcas de su tortura Foto: Especial







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl