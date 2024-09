Cuernavaca, Mor.- El 19 de septiembre de 2017 Juan Ángel Flores Bustamante, actual diputado federal por Morena, huyó de una fiesta sorpresa que le preparaba su equipo político. A disgusto con el evento que convocó a mil personas decidió salir de su natal Jojutla, sur del estado, y viajar a la Ciudad de México.

Su cumpleaños es el 21 de septiembre pero sus colaboradores decidieron adelantarlo para el 19. Recuerda que todavía estaba enojado cuando pasó la curva conocida como La Pera, sobre la autopista Cuernavaca-México.

Viajaba solo y de pronto sintió el sismo con una especie de balanceo del auto y enseguida vio el desprendimiento de piedras de los cerros que bordean la autopista. Pensó que se había ponchado la llanta, se estacionó y decidió tomar el primer retorno a Cuernavaca.

Las primeras informaciones referían que el epicentro del movimiento telúrico había sido en el municipio de Axochiapan, colindante con Puebla. “Yo decía, ‘que estén bien’, pero nunca pensé que era Jojutla la que estaba lastimada”, recuerda.

Juan Ángel llegó a Jojutla alrededor de las 14:30 horas por el tráfico con el cierre de la entrada principal, y por el camino vio a gente con palas y picos que venía de otros municipios y ofrecían ayuda.

“Nunca creí la magnitud de lo que estaba por ver. Más adelante pasó una ambulancia y el chofer me ofreció llevarme al centro. Cuando llegué al hospital Meana San Román me imaginé la escena de la película Pearl Harbor después de un ataque, con camas y pacientes afuera.

“Estaba repleto. Pensé que era un sueño. Me acerqué al centro de la ciudad y vi la destrucción del municipio. Lo primero que hice fue acercarme con el Ejército y junto con unas 40 personas preguntamos en qué podíamos ayudar”.

Su equipo ya estaba en el lugar y enfilaron hacia la calle Ricardo Sánchez, avenida original de Jojutla en los años 1800, y vieron los daños de la ciudad. El primer vecino que salió era pariente de Laura Ocampo, exdirigente estatal del PRI, y le dijo a Juan Ángel: “Se nos murió La Negrita”.

“La Negrita" era una amiga de mi mamá y trabajaron juntas en la CFE. Yo la conocí desde niño. Se le cayó la casa, me dijeron”, evoca Juan Ángel y rompe en llanto.

Entre los voluntarios ayudaron a retirar los escombros y a sacar el cadáver de La Negrita.

A su paso rumbo a la zona cero, en la colonia Zapata, encontraron más desgracias. Al sitio más dañado de Jojutla llegó a las 18:00 horas, tras recorrer los alrededores y ayudar en los rescates.

Uno de los damnificados le pidió dinero para comprar comida. Sacó un billete y se lo dio, pero después de caminar unos metros regresó y devolvió el dinero. “Ten, es que se me olvidaba que no hay nada. Se cayeron todas las tiendas, y las que quedan no tienen nada para vender”, le dijo.

Una de sus compañeras le recordó que tenían la comida de la fiesta sorpresa y ordenó que trajera todo.

La comida estaba caliente, habían matado un cerdo, y sirvió para alimentar a los damnificados de la zona cero y otra colonia donde no había nada. Al otro día llegó la solidaridad de la gente.

Vi a gente de la colonia San Pedro, de Tequesquitengo, con leyendas de Teques te apoya, y eso me rompió el alma, dice Juan Ángel y el recuerdo provoca el llanto por segunda ocasión.

El sismo de 2017 en Morelos dejó 73 muertos y más de 100 heridos, de acuerdo con cifras oficiales.

Alcalde de Jojutla

Juan Ángel participó por la presidencia municipal en 2015 pero lo derrotaron contra todos los pronósticos, dice, porque un año antes había salido como presidente del Congreso de Morelos, había apoyado a la gente, gestionado once techumbres, pero no lo votaron.

Sin embargo, repitió su candidatura en los comicios de 2018 y ganó de calle, empero le tocó la parte más difícil, la reconstrucción de su municipio.

“Cuando llegó no había nada, ni esperanza. La gente me decía al principio: ‘se me cayó la casa pero estoy completo y al paso de un año me decían: ‘mejor me hubiera ido porque sigo sin casa, viviendo en la calle, en una carpa, con la cama en la calle’, y ya no sabíamos nada del gobierno”.

Juan Ángel concluyó su trienio y ganó la reelección para el periodo 2021-2024 y después buscó la candidatura a la gubernatura y fue derrotado por Margarita González Saravia, sin embargo, fue postulado como candidato a diputado federal y obtuvo una de las mayores votaciones en la historia del estado.

“Mi sueño desde pequeño fue siempre ser presidente municipal, desde la secundaria. Jamás pensé que sería presidente en el momento más difícil para mi municipio. Jojutla estaba prácticamente destrozado, jamás imaginé que una desgracia de esa magnitud nos fuera a alcanzar. Entonces cuando me dieron el honor de ser su alcalde, dije ‘pues ya están acá las cosas y hay que resolverlas. Y comenzamos a reconstruir la ciudad desde las cenizas, los escombros”, recuerda.