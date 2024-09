Han pasado siete años del terremoto de 2017 y aún hay antiguos templos en la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México que no vuelven a la normalidad.

El pasado 11 de septiembre, en un encuentro de reflexión entre la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la secretaria de Cultura Alejandra Frausto afirmó que llevaban hasta ese día “95 por ciento de avance en la atención de los 3 mil 269 inmuebles patrimoniales”, mientras que el director del INAH, Diego Prieto, estimó que para el 30 de septiembre “el avance deberá estar cerca de su cierre definitivo”.

Sin embargo, en un recorrido por cinco iglesias del Centro Histórico, realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que los trabajos de reconstrucción no sólo han sido tardados, sino que no terminarán en septiembre como señaló Prieto, pues incluso en uno de los templos visitados no se ha iniciado obra alguna. Esta información después fue confirmada por la Secretaría de Cultura, quien en un documento indica que de los 22 templos que forman parte del Centro Histórico (la dependencia considera uno más, el de la Soledad de la Santa Cruz, pero se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza), sólo se han concluido obras de reconstrucción en nueve, lo que representa un avance del 40%. Hasta ahora se han invertido 231 mil 67 millones de pesos.

Lee también: Comunidad cultural reacciona al nombramiento de Claudia Curiel de Icaza como secretaria de Cultura federal

La mitad de este templo está cubierto de andamios al interior, pues se trabaja en la recuperación de un mural de José Clemente Orozco. El costo ha sido de 2 millones 698 mil 396 pesos. Foto: de FRIDA JUÁREZ BAUTISTA. EL UNIVERSAL

El templo de La Profesa, ubicado en Isabel la Católica #21, se ha mantenido abierto al público, pero continúa lidiando con el trajín de albañiles y material de construcción. En 2017, su sacristía sufrió grietas considerables, pero no fue atendido sino hasta agosto de 2023 y concluida en diciembre de ese mismo año.

El asunto no termina ahí, pues los daños que el sismo dejó en la sacristía, afectó la sala Newman de su Pinacoteca, que alberga obras de arte sacro desde el siglo XVII hasta el XIX. Esta colección de arte hace que La Profesa sea considerada la iglesia con la colección de arte más importante en la ciudad, después de la de la Catedral Metropolitana, afirma Pedro Ángeles, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente esa sala continúa en obra, los trabajos de reconstrucción iniciaron apenas en agosto pasado.

“Es una obra, yo te podría decir, titánica, porque es estructural. Hay que quitar el aplanado, ver las grietas, darle una solución a las grietas, al piso. Es una obra estructural intensa que requiere muchos elementos”, explica Luis Martín Cano, el padre del templo.

El religioso dice que, de acuerdo con el calendario, la obra terminaría a finales de mes, aunque si se extiende, estima que a lo mucho sería hasta octubre. Sin embargo, faltaría volver a montar las obras y estiman terminar ese proceso por allá de 2025. La tardanza se debería a la falta de recursos de la iglesia para hacer ese trabajo casi museístico, cuando esa no es su naturaleza; además, el sacerdote reconoce que eso ya no entraría como parte del Programa Nacional de Reconstrucción.

Lee también: Trabajadores del INAH exponen largo “Memorial de agravios”

Este templo tiene las puertas cerradas y andamios al exterior y en la cúpula. Su restauración está “en proceso” y cuenta con más de 13 millones de pesos de presupuesto. Foto: de Hugo Salvador. El Universal

Al preguntar por qué llevó tanto tiempo el arranque de la reconstrucción de la iglesia, el padre Luis Martín Cano dice:

“La reconstrucción de la sacristía fue el año pasado, seis años después, porque no hay recursos. Por lo que yo entiendo, lo que ellos dicen es que los recursos económicos se van liberando (poco a poco)”.

La Profesa no es la única iglesia obligada a celebrar sus misas entre las obras de reconstrucción. En la Parroquia de Jesús Nazareno y la Inmaculada Concepción, ubicada en República de El Salvador #119, hay una gran estructura y andamiaje en su interior. En una primera fase se restauró la cúpula, pero actualmente se trabaja en el mural Los jinetes del apocalipsis, de José Clemente Orozco, ubicado en la bóveda y en el área del coro.

Nerik Cruz, sacristán de la Parroquia, explica que llevan “muy poco” trabajando esa área, apenas mes y medio, y que esperan terminar el 25 de septiembre; dice que los trabajadores hasta laboran de noche para lograr la meta. Aunque otro empleado administrativo del templo estima que tardará un par de meses más.

Lee también: Restauran 21 templos dañados en el 19-S

La iglesia no ha comenzado sus obras de reconstrucción, con una cinta amarilla aleja a los visitantes de la zona afectada. Contará con 14 millones 300 mil pesos para su recuperación. Foto: de Frida Juárez. El Universal

“Los daños son en las cúpulas, una ya la restauraron, pero aún hay grietas en la del mural, es una muy grande. Falta inyectar (las grietas) en las partes de afuera. Es muy peligroso que se lleve a cabo aquí la misa por los andamios, se puede caer algo, aunque hasta ahora no hemos tenido problema. Seguimos celebrando la misa para no perder el espacio”, declara Cruz.

A través de un documento, la Secretaría de Cultura informó a este diario que sólo cuatro iglesias, de las 22 atendidas en la zona, comenzaron a recibir fondos para su reconstrucción entre 2020 y 2022. El resto recibió presupuesto hasta 2023.

“A la fecha, se encuentran en proceso de intervención arquitectónica y estructural 10 inmuebles, los cuales se estiman concluir en septiembre de 2024, exceptuando la Catedral y Sagrario Metropolitanos, que por la magnitud y complejidad de su intervención, se estima sean concluidos en el mes de octubre del presente año; ocho templos se encuentran concluidos y cinco están en proceso de contratación teniendo un horizonte de conclusión en diciembre de 2024”, indicó la dependencia.

Entre esos templos que tras siete años apenas iniciarán obras está San José (Ayuntamiento #29), cuyo lado derecho es el más afectado, al igual que el techo, lleno de grietas y polines de madera, ese espacio está restringido al público con una cinta amarilla de precaución. Por su parte, Nuestra Señora de Loreto, ubicada en San Ildefonso #80, se encuentra cerrada y la Secretaría de Cultura indica que está aún en proceso de reconstrucción.

Aunque la dependencia considera entre las concluidas al Templo de la Santa Veracruz ( 2 de Abril, #6), la iglesia mantiene sus puertas cubiertas por madera y lámina.