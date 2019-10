Edil, sin amigos tras proponer impuestos a taqueros

A quien le están haciendo manita de puerco es a la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz (PAN). Sí, la misma que hace dos semanas propuso al Congreso de la Unión cobrar impuestos a taqueros, eloteros y otros vendedores informales. Nos platican que diversos actores, incluso de su propio partido, alzaron la voz para exigirle que se retracte. El primero fue el diputado local Alberto Lara (PAN) al considerar que no se puede cobrar impuestos a los que menos tienen, a él se sumó el legislador Rigoberto Ramos (Morena), quien coincidió con el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, y aseguró que la Federación es injusta con la repartición de recursos, por lo que están en contra de aportar más dinero por concepto de impuestos. Además, nos dicen, Carlos Vázquez, presidente del Comité municipal del PRI, también se le fue a la yugular a doña Maki y la señaló por supuestamente cobrar derecho de piso a los comerciantes informales. ¿Será que la edil se hará de oídos sordos?

¿Aplicarán “modelo fallido” en Culiacán?

Después de las balaceras registradas en Culiacán, nos dicen que Clara Luz Flores Carrales (PRI), alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, y presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, visitó la capital sinaloense tras ser convocada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. El problema, nos señalan, es que a los escobedenses no les cayó en gracia que doña Clara estuviera ahí para explicar y promover el modelo de la Policía de Proximidad de ese municipio, el cual podría ser replicado en Culiacán, puesto que, a decir de los ciudadanos, el modelo no marca mucha diferencia con los niveles de violencia en otras localidades metropolitanas de la entidad, como puede verificarse en las cifras del Semáforo Delictivo local. ¡Auch!

Secretarios de Turismo van por nuevo titular

Desde Baja California Sur, nos platican, el titular de la Secretaría de Turismo local, Luis Araiza López, tiene una agenda muy activa, al participar en el Twenty-Fifth Annual FCCA Cruise Conference & Trade Show, en San Juan, Puerto Rico, donde se reunirá con empresas navieras para fortalecer lazos comerciales y que los destinos de la entidad se sumen a nuevas rutas. Aunado a ello, nos explican, don Luis asistirá al primer Tianguis de Pueblos Mágicos que se realizará esta semana en Pachuca, donde se renovará la presidencia de la Asociación de Secretarios de Turismo de México. Así, nos indican, el funcionario podría llevarse una sorpresa ya que por su trabajo se perfila como el próximo en ocupar el cargo, además de contar con el respaldo de la mayoría de sus pares y del propio secretario de Turismo federal, Miguel Torruco.

Diputados leen la cartilla a alcalde morenista

Nos cuentan que el edil de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), no sólo sintió lo duro, sino lo tupido en su reciente comparecencia en el Congreso local por la defunción de una menor durante las pasadas lluvias. El asunto, nos comentan, es que el legislador morenista Pedro Villegas Lobo le recriminó que la ciudadanía está harta de sus “actitudes arrogantes, déspotas, groseras y prepotentes” que no aportan a solucionar sus demandas y aseguró que el partido podría no volver a arroparlo para buscar un nuevo cargo de elección popular. Sin embargo, nos dicen, lo que más molestó al alcalde fue que le pidieran renunciar en caso de no poder cambiar su actitud.