A dos años de la desaparición de los hermanos Tolentino no hay rastro de su paradero

Monterrey, NL-. Al cumplirse dos años de la desaparición de sus hijos Manuel Antonio y Michael Foxworth Tolentino, además y de su ahijado, Bruno Castañeda, Margarita Tolentino pidió a las nuevas autoridades de Tamaulipas, que encabeza el gobernador Américo Villareal, que los apoye para su búsqueda, ya que los tres jóvenes desaparecieron en el vecino estado, sin que en todo este tiempo el gobierno estatal o la fiscalía tengan algún avance en las investigaciones sobre su paradero.

Acompañada por integrantes del colectivo Todos Somos Uno, que integra a familiares de más de 200 desaparecidos en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pero en territorio tamaulipeco, Margarita Tolentino repartió en el cruce de avenida Juárez y Morelos, en el centro de la ciudad, volantes con los rostros de sus hijos, para solicitar la colaboración ciudadana, que se puede hacer a través de varios números telefónicos.

El 22 de enero de 2021, Manuel Antonio, de 29, y Michael, de 23, a bordo de un vehículo de plataforma que conducía el primero, habían ido a Nuevo Laredo, para transportar a Monterrey a su ahijado Bruno, de 19 años de edad, que regresaba de Estados Unidos.

Sin embargo, se perdió toda comunicación con ellos un kilómetro y medio antes de entrar a territorio de Nuevo León, y desde entonces se desconoce su paradero.

“Hoy se cumplen dos años de la desaparición, y no tenemos noticia alguna ni del carro, ni de ellos y ningún avance en la carpeta de investigación que se abrió en la fiscalía de Tamaulipas, entonces este volanteo se está haciendo a raíz de que hoy se cumplen dos años y no tenemos respuesta de las autoridades en todo este tiempo”, señaló la señora Tolentino, que previamente acudió a una misa en una iglesia de San Nicolás de los Garza en honor de sus hijos y por su pronto regreso a casa, “como mi Dios Padre diga”.

Consideró que a pesar de que hay fichas de búsqueda en las páginas de las fiscalías, es necesario hacer más difusión sobre las personas desaparecidas, pues hace poco una amiga de uno de sus hijos le comentó que desconocía que estuvieran desaparecidos. Y es que solamente entran a buscar información en dichos portales, las personas que tienen familiares no localizados.

“No se me hace justo que las autoridades de Tamaulipas no quieran trabajar con las de Nuevo León, los casos siguen atorados y fue allá donde desaparecieron no solamente mis hijos, sino más de 200 personas”. Por eso, dijo esperar que ahora que entró el gobernador Américo Villarreal, muestre más sensibilidad que el gobierno anterior para que se realicen labores de investigación y búsqueda más amplias.

Hasta hoy, señaló, “todo eso nos está deteniendo y no nos han dejado hacer una búsqueda en Nuevo Laredo, porque no tienen presupuesto y porque está muy feo; pero cuándo va a estar bien Nuevo Laredo como para poder ir”.

Calificó de injusto que los colectivos de Tamaulipas y de Veracruz si hayan podido hacer búsquedas “y a nosotros que estamos más cerca no nos dejan hacer búsquedas, nos ponen muchas trabas, aunque sí es cierto, hemos levantado mucho la voz”, para que los tomen en cuenta.

Reconoció que en los últimos meses no habían realizado actos públicos, porque las mismas autoridades los estuvieron citando para diversas cosas, luego se vinieron las vacaciones, las fechas festivas, y no se hizo nada, “pero queremos a empezar a exigir otra vez porque son nuestras familias, son nuestros hijos, yo tengo tres desaparecidos a mis dos hijos y a un ahijado”.

Por eso, insistió, “no se me hace justo que las autoridades de allá no se muevan, y detrás de un escritorio no van a encontrar a nadie, realmente no hay avances”.

Hasta la fecha, aseveró, “no hemos tenido respuestas, no hemos tenido indicios de nada, no han encontrado un solo carro de las personas que desaparecieron de 2021 para acá”. Además, dijo, a los MP los cambian a cada rato, y es volver a empezar.

Agregó que cuando ellos levantaron la voz, pusieron seguridad en la caseta del kilómetro 26; pero ahora ya no hay nada y las desapariciones siguen dándose en ese tramo.

“Yo compartía reportes de búsqueda, jamás pensé estar buscando a mis hijos, y miré, ya llevo dos años en esto. Han sido dos años muy difíciles y cada vez más desgastantes, ayer estuve muy mala de la presión, por poco y no vengo, pero, pues dije son mis hijos y tengo que darme valor y fuerzas para seguir adelante, porque si no los busco yo y me espero a que las autoridades me digan algo, pues nunca, nunca”.

Recalcó "tenemos que seguir haciendo presión, no solamente yo, también todas las demás familias" y preguntó "¿qué quieren que hagamos, lo que hicieron las feministas en Palacio?, causar destrozos e incendiar las puertas", y “de qué nos va a servir todo eso”.

Lo que nosotros buscamos son respuestas, queremos que haya algo, porque a más de 200 personas y vehículos no puede ser que se los haya tragado la tierra, eso no puede ser posible, por lo menos deben encontrar a alguien, pero no han encontrado a una sola persona, insistió.

Para colmo, señaló, a nosotros nos extorsionaron, nos dejaron sin nada, aparte de los gastos que tuvimos que hacer para ir a Nuevo Laredo, como a muchas familias nos extorsionaron mediante llamadas telefónicas, porque una persona me citó allá en Nuevo Laredo, que supuestamente iba a tener apoyo (para la búsqueda), pero no la tuve.

Y muchos dirán por qué sueltas dinero. Ese que esa persona tenía una ficha de desaparición y él afirmó que mis hijos estaban ahí donde a él lo habían tenido, entonces mi esposo se confió (y entregó dinero). Es gente que se aprovecha de uno, cuando está más dolido no tienes capacidad para pensar, razonar fríamente en ese momento, concluyó.



