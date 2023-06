Ciudad Juárez.- Más de 9 mil personas en el 2022 se convirtieron en héroes anónimos en Ciudad Juárez, Chihuahua, al donar de manera altruista sangre, ya sea para familiares directos o personas que lo necesiten.

El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar en el país en cuanto a donación altruista de sangre, de acuerdo con datos proporcionados por el titular del Banco Regional de Sangre en Juárez, René Amatón Tabares.

El médico señala que no existe una cultura de donación de sangre, ya que de cada diez personas, al menos una es la que decide donar.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, ya que las instituciones médicas del país y en la frontera, buscan que cada vez más sean las personas que de forma altruista realicen esta acción.

Aunque en un inicio en esta frontera el Banco Regional de Sangre se creó para atender la necesidad de los hospitales públicos y de gobierno, como lo son el de la Mujer, Infantil y General, con el paso del tiempo y la necesidad de estas donaciones, ahora se apoya a otras clínicas inclusive privadas, para ayudarles a captar la necesidad de sangre que tienen en sus pacientes.

A decir de los integrantes del lugar, es gracias a este Banco que se logra atender la mayor necesidad de urgencia de sangre de accidentes o eventos que llegan a ocurrir en Ciudad Juárez.

Chihuahua líder nacional de donaciones de sangre

Aún y cuando México ocupa los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a donación altruista, Chihuahua está colocado como el primer lugar en donación de sangre, siendo Juárez el municipio con mayor captación, ya que a diario se tienen campañas altruistas en escuelas, hospitales y hasta empresas maquiladoras y la academia de policía.

Banco de sangre de Ciudad Juárez. Cortesía

De acuerdo con cifras del Banco de Sangre en Ciudad Juárez, la cantidad de personas que han decidido ser donadores se ha ido incrementado del 2014 a la fecha; sin embargo la pandemia del COVID-19 sí causó una reducción en quienes acudían a realizar esta actividad.

En 2014 se captaron 6 mil 561 donadores, cifra que se fue incrementando gradualmente llegando a un pico máximo de donaciones en 2018, con 10 mil 550 donadores, y el 72% de ellos fueron altruistas.

“De esa fecha para acá el estado de Chihuahua es líder nacional en donación altruista. Desafortunadamente la pandemia alteró todo, tanto que en el 2019 bajamos al 70% y en 2020 bajamos al 25% de donación altruista”, explicó el titular del Banco de Sangre en Juárez.

Para el 2021 se llegó al 22% de donación altruista, siendo la pandemia del coronavirus, la principal razón para que la población dejara de donar sangre.

En este 2023 por medio de las empresas y del trabajo social que se realiza, se ha llegado al 50% de donación altruista, buscando que la meta para antes de concluir el año sea de más del 70%.

“El año pasado (2022) terminamos con una donación de 9 mil 171 donadores efectivos y la meta obviamente es llegar arriba del 70%”.

Actualmente se revisan alrededor de mil 400 personas al mes que buscan donar sangre y de ahí se llegan a captar hasta mil donadores.

Algunos de los casos de donantes que se llegan a descartar se debe a que al analizar la sangre se detectaron enfermedades como sifilis, VIH, Hepatitis C, principalmente en donadores familiares.

Para lograr incrementar el número de donaciones altruistas y fomentarlo entre la población se trabaja en campañas en universidades, con la academia de policía, empresas maquiladoras, entre otros.

Requisitos complican el proceso a las familias

“Busco quién done sangre para mi papá, ofrezco gratificación”, “pido su ayuda con plaquetas de sangre y donadores, pero deben de cumplir con los requisitos”, “nos urgen cinco donadores para un familiar”, son las publicaciones que a diario decenas de familias hacen en redes sociales en Ciudad Juárez, para buscar lograr tener los donadores de sangre suficientes que les piden en los hospitales para sus pacientes convalecientes.

De acuerdo con un sondeo realizado por EL UNIVERSAL, son pacientes con cáncer, leucemia, enfermedades de la coagulación, complicaciones sépticas, entre otros males, quienes requieren con mayor urgencia de sangre, lo cual obliga a las familias a buscar desesperadamente a donadores, ya sea de forma altruista o pagados.

Para Amatón Tabares, se le llama donación efectiva cuando el donante logra cumplir con todos los requisitos que se necesitan para ello.

Esos requisitos van desde tener 18 a 65 años, pesar mínimo 50 kilogramos, no haber tenido cirugía alguna en los últimos seis meses, no haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en los últimos doce meses, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH-SIDA, enfermedad de Chagas o sífilis, no usar drogas intravenosas o inhalada y en el caso de las mujeres no estar embarazada o lactando, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal.

Banco de sangre de Ciudad Juárez. Cortesía

“Es la seguridad del donador y la seguridad de quien recibe la sangre. Nosotros preferimos la donación altruista porque vemos que el donador altruista lo hace de corazón y el familiar casi lo llevan de las orejas, no dicen que consume drogas, etcétera, y por eso se prefiere la donación altruista”.

Actualmente la sangre que se llega a captar va más a personas con alguna enfermedad, ya que ha disminuido en comparación con el 2009 y 2011 la cantidad de sangre que las familias requerían para algún paciente baleado o accidentado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) este día se estableció con el fin de acrecentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones.

Durante este 2023 el mensaje se centra en los pacientes que precisan apoyo transfusional de por vida, y a la vez subraya el papel que todos pueden desempeñar haciendo donación de sangre o plasma.

