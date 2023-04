Ciudad Juárez.- Valeria es originaria de El Salvador, dejó hace semanas su país para tener un mejor futuro y también forma parte de la comunidad LGBT, pues es transexual.

La joven habita actualmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta donde llegó con la intención de cruzar a los Estados Unidos.

A ella no le tocó estar dentro del incendio del lunes 27 de marzo en el Instituto Nacional de Migración (INM) donde murieron 39 personas y 27 más resultaron lesionadas, sin embargo, ha acudido hasta el campamento afuera del instituto a alzar la voz por los migrantes de su país que fallecieron.

En el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Valeria aseguró que, al ser migrante de la comunidad trans, la discriminación y violencia hacia ellos en su paso por los diversos países hasta llegar a la frontera es aún mayor que hacia otros migrantes.

“Ellos piensan (autoridad) que por ser trans si te paras en una esquina ya eres delincuente, pero no. Nosotros somos seres humanos igual que todos, con la única diferencia que tenemos nuestra orientación, pero no le hacemos daño a nadie y por ello hemos recibido violencia, robo, golpes y sobre todo, discriminación”, contó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Bajo este contexto, las mujeres salvadoreñas de la comunidad transexual acudieron hasta el campamento con las banderas de su país para exigir un alto a la violencia contra los migrantes.

“Había salvadoreños en esa cárcel donde los tenían y donde les violaron sus derechos porque bien claro se ve en el video en que migración no les quiso abrir la puerta. Ellos los mataron porque tuvieron la oportunidad de abrir las puertas y no lo hicieron y ahora seis salvadoreños están muertos, van a regresar a su país en una caja y eso no es justo”,

Al ser migrante y de la comunidad LGBT, aseguró que han sido víctimas de violación de derechos humanos por las mismas autoridades del INM, por ello buscan que las autoridades mexicanas los escuchen.

“Nos han golpeado, nos han robado y ahora le han robado la vida a los salvadoreños que no hacían más que luchar. Ahora El Salvador está de luto. Pedimos justicia”.

Valeria junto con otras tres personas migrantes de la comunidad LGBT originarias de El Salvador, han acudido en los últimos días hasta el campamento improvisado afuera del INM, para alzar la voz de justicia, no solo por los que fallecieron, sino por los que siguen vivos y en la lucha por llegar a los Estados Unidos, pero que son víctimas de abusos y violación de derechos humanos.

“Tal vez no sean familia directa, pero la sangre de El Salvador nos une y aquí vamos a estar alzando la voz”, agregó.











