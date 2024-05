Cada año, el primero de mayo nos invita a reflexionar sobre los logros y el estado actual del movimiento obrero organizado, así como sobre los avances y las conquistas alcanzadas.

Aquí te dejamos en tiempo real cómo se llevan acabo las manifestaciones en los diferentes estados de la República en conmemoración por el Día del Trabajo.

Sindicatos de la CTM marchan contra reforma a Ley de pensiones y jubilaciones en Morelos

Sindicatos adheridos a la CTM marcharon en conmemoración del Día Internacional del Trabajo y su dirigente estatal Vinicio Limón Rivera, manifestó su inconformidad contra la reforma a la Ley de pensiones y jubilaciones, y acusó que los recursos de las Afores serán saqueados por el gobierno federal que encabeza Morena. Rechazó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque aseguró que afecta a la base trabajadora y adelantó que recurrirán a los amparos federales y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva.

Limón Rivera señaló que son más de 60 mil trabajadores de diferentes sindicatos que cada año toman las calles para expresar diferentes demandas. En este año, afirmó, la exigencia principal es que el gobierno federal no quite los afores porque es dinero de los trabajadores y ellos deciden en qué institución bancaria guardan ese dinero, porque el gobierno no es confiable.

En el ámbito local denunció la falta de medicamentos, pésima atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la inseguridad que está "de los mil diablos", porque diariamente la gente es víctima de algún delito.

A la marcha por el Día Internacional del Trabajo, se sumaron trabajadores de los sindicatos de la industria embotelladora, choferes repartidores, de la construcción, entre otros. También participó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 19, quienes exigieron la creación de plazas de personal de apoyo para todas las escuelas, mayor presupuesto para el Sistema de carrera administrativa, así como seguridad social digna y mejores condiciones laborales.

En Morelos sindicatos adheridos a la CTM marcharon en conmemoración del Día Internacional del Trabajo; su dirigente Vinicio Limón Rivera manifestó su inconformidad contra la reforma a la Ley de pensiones y jubilaciones.



Video: Justino Miranda-EL UNIVERSAL pic.twitter.com/jCqnB9Kk80 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 1, 2024





Trabajadores en Reynosa exigen mayor sueldo y mejor trato en el IMSS

Un desfile de campaña se vivió en Reynosa, Tamaulipas, pues aunque ya es costumbre que grupos afines a un partido político se instalen en las inmediaciones de la Plaza Miguel Hidalgo, en esta ocasión se repartieron bolsas, gorras y playeras de partidos como Morena, PRI, PAN y Verde Ecologista.

En el desfile con motivo del Día del Trabajo se congregaron más de 20 mil trabajadores que recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la zona centro justo a una calle de la Presidencia Municipal.

El contingente estuvo encabezado por Reynaldo Garza Elizondo, secretario general de la Federación de Trabajadores de Reynosa, el actual alcalde y candidato a reelección, Carlos Peña Ortiz, y los candidatos al Senado, Maki Ortiz y Eugenio Hernández Flores.

Tras ellos, marcharon los grupos de diversas empresas portando pancartas y lonas para exigir mayor sueldo, mejor trato en el Instituto Mexicano del Seguro Social y quejas sobre el aumento en la gasolina.

Durante el paso del contingente, se instalaron grupos de partidos como el PRI y el PAN para realizar brigadas de impacto y entregar trípticos, playeras y gorras.

Los trabajadores recibieron bolsas, gorras y playeras de partidos políticos. Foto: Especial









Con información de Justino Miranda y Sandra Tovar / corresponsales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL