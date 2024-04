LA PAZ, BCS., 26 de abril.- Con bloqueos carreteros, cientos de profesores, personal de apoyo y administrativos del sector educativo de Baja California Sur, cumplieron dos semanas en paros y protestas por la falta de pago de quinquenios y basificaciones.

Las protestas subieron de tono este viernes, cuando integrantes del gremio, molestos además con su representación local del SNTE, bloquearon la carretera federal transpeninsular en dos puntos, en la zona de Comondú y al norte de La Paz, en la salida al Aeropuerto Internacional de La Paz.

Los docentes demandan el pago completo y atrasado de quinquenios, una prestación dinámica que desde hace 20 años –sostienen- no se les ha cubierto y acusan que líderes del SNTE en la entidad no han gestionado eficientemente con el Gobierno del estado que ofreció apenas un 25 por ciento del pago. Una comitiva de decenas de profesores de Los Cabos se trasladaron a La Paz, donde se sumaron con profesores que siguieron en plantón en la explanada del Palacio de Gobierno, donde mantienen carpas y la exigencia de una reunión con el gobernador, Víctor Castro Cosío, quien no ha querido reunirse con ellos, sino con representantes del SNTE.

“Aquí está la base trabajadora y queremos que dé la cara”, expuso el profesor Luis Miguel Ramírez Rivera, quien además señaló que exigen que la mesa de negociación que hace días se instaló y se pretendió cerrar con la minuta donde se acordó el 25 por ciento del pago, se abra por que no estuvo de acuerdo la mayoría. Incluso por esa razón el día de antier también protestaron en las oficinas del SNTE, donde pasadas las 21:00 horas llegaron a amagar con el desconocimiento de su líder, Elmuth Castillo Sandoval.

Los profesores avanzaron esta tarde en una caravana vehicular hacia la salida al norte de La Paz, en donde bloquearon la circulación y solo dejaban pasar a vehículos con emergencias, lo que generó descontento y la búsqueda de brechas alternas para llegar a diversas colonias aledañas.

En Comondú, desde muy temprano, docentes se plantaron en el puente federal Los Cajones, en el kilómetro 205, tramo Ciudad Constitución - La Paz, y en un operativo similar obstaculizaron la circulación, en la única vía carretera que conecta con la zona norte. Autoridades de seguridad acudieron a advertirles de que podrían ser sancionados por la toma de una vía carretera federal. Los docentes hicieron bloqueos de una hora y liberaban la carretera por espacio de otra hora. Esta tarde informaron que comenzaron a retirarse.

“El Gobierno del estado y el Gobierno federal y el Sindicato son los que mantienen este problema, ellos son los que se tienen que sentar a negociar”, lanzó en el altavoz el profesor Luis Miguel Ramírez, mientras se retiraban del plantón de Palacio para iniciar la caravana vehicular en La Paz.

Docentes también declararon que existe inconformidad con autoridades debido a que buscan “cansar al movimiento”, incluso aseguraron recibir actos y mensajes intimidatorios, como la inspección en los planteles para ubicar a los profesores y personal en paro. El personal educativo se ha manifestado en diversas plazas, centros educativos, y ha “clausurado” incluso las oficinas de Finanzas estatales.

También advierten que la molestia se ha agudizado por que el gobernador, Víctor Castro Cosío, acusó que el conflicto, en temporada electoral tendría “tintes políticos”, y señaló que hay profesores del “PRIAN” que estarían liderando la protesta. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que por el conflicto se han quedado sin clases unos 45 mil estudiantes de todo el estado.

Castro Cosío declaró hace unos días que el Gobierno del estado está “imposibilitado” de cumplir con el pago al cien por ciento de los quinquenios atrasados pues representarían millones, que de pagarse dejarían sin obras de infraestructura al estado.

En una declaración sobre el tema, el ex secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, opinó que el origen del problema fue en el 2004 en el último año de gestión del ex gobernador Leonel Cota Montaño, y al ingreso de Narciso Agúndez Montaño, se aprobó esta prestación pero sin techo presupuestal, incluso reveló que cuando el hoy gobernador, Víctor Castro Cosió fue secretario de Educación en esa fecha, tampoco se ocupó de lograr un techo presupuestal para hacerle frente al compromiso con los docentes.

