Detienen a dos hombres en Ciudad Juárez por rociar de gasolina a dos mujeres

Ciudad Juárez.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal (SSPM) en Ciudad Juárez, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con lo que informó la SSPM, los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Carlos Castillo Peraza en el cuece de las calles José Márquez Monreal y María Teresa Rojas.

En el lugar se encontraban dos mujeres, una de ellas era la propietaria de la casa, quien contó a los agentes de la corporación que el ex novio de su hija en compañía de dos sujetos la rociaron a ella y a su hija con combustible, para luego amenazarlas con prenderles fuego, ya que la joven se negó a regresar con él.



Tras el hecho los tres hombres huyeron del lugar, por lo cual metros más adelante se detuvo a dos sujetos que reunían las características proporcionadas, por lo que procedieron a asegurarlos, mismos que fueron plenamente señalados por las víctimas como sus agresores.



Cabe señalar que la ex pareja sentimental de la mujer afectada no fue localizado, realizando solo el arresto de quienes fueron identificados como Ángel Clemente R. T. de 19 años y Víctor Aarón C. H. de 23 años.

Los dos hombres fueron consignados ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.

vare/acmr