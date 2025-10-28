Culiacán.— Autoridades federales y de Sinaloa detuvieron a tres personas, una de ellas menor de edad, señaladas como integrantes de Los Chapitos, en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, donde lograron liberar a una persona privada de su libertad y aseguraron armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

Según los reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando los efectivos realizaban recorridos terrestres en el poblado de Juan Aldama, en el municipio de Navolato, donde fueron agredidos a balazos por sujetos armados a bordo de dos vehículos, que emprendieron la huida.

Los elementos iniciaron una persecución de los hombres armados hacia la sindicatura de Peritos, municipio de Mocorito. Durante el seguimiento por distintos poblados, se les unieron más vehículos con civiles armados, por lo que las fuerzas federales solicitaron respaldo de más agentes federales y estatales.

En Jesús María, al norte de Culiacán, las fuerzas federales y estatales tuvieron un enfrentamiento con ellos, pero repelieron la agresión y controlaron la situación.

Fueron arrestados tres civiles armados, uno de ellos herido, y se rescató a una persona que llevaban privada de su libertad.

Incautaron una ametralladora, seis armas largas, dos lanzagranadas, 58 cargadores, mil 800 cartuchos y 14 placas balísticas. Además de siete chalecos tácticos y siete vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal.

En otro evento, en el poblado Las Tres Gotas de Agua, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, los cuales al ver en peligro su integridad física repelieron el ataque; dos agresores resultaron fallecidos, por lo que se informó a la autoridad ministerial correspondiente para los servicios periciales.

Ahí también aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles, 18 cargadores, seis artefactos explosivos, una granada, dos chalecos, un uniforme táctico y un vehículo.

En el municipio de Escuinapa, en el poblado Loma Grande, al realizar recorridos de seguridad se aseguraron tres armas largas, mil 499 cartuchos, 27 cargadores, cuatro chalecos y seis placas balísticas.

Reportan 6 asesinatos este lunes

A la par de estos operativos, se registraron seis nuevos asesinatos en varios sectores de Culiacán.

En la avenida 16 de septiembre, a un costado del Palacio de Gobierno, un hombre de 30 años fue interceptado por hombres armados, quienes lo bajaron del vehículo en que viajaba y lo asesinaron de varios balazos.

Por la calle Francisco Cañedo, de la colonia Adolfo López Mateos, el conductor de una camioneta fue asesinado a tiros, presuntamente por dos personas que viajaban en una motocicleta.

En un restaurante de mariscos de la avenida Constituyentes, un joven comensal fue baleado y murió; sus agresores huyeron tras el ataque.

Además, en un campo agrícola de la comunidad de Alhuete fue hallado el cuerpo de un hombre. Lo mismo ocurrió a un costado del canal hidráulico Rosales, en la sindicatura de Culiacancito.