El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó sobre la detención de un joven de 24 años, quien presuntamente lanzó amenazas a través de redes sociales de que realizaría un tiroteo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara.

A través de su cuenta de X, el mandatario mencionó que Mauricio Ulises “R” fue detenido este viernes por personal de la Fiscalía del Estado.

Señaló que luego de una denuncia al 911 se inició con las pesquisas de manera inmediata, en coordinación con autoridades escolares, para dar con el sujeto y detenerlo por su posible responsabilidad en la comisión de apología del delito.

“Estas amenazas no son una broma. No es un juego, este tipo de publicaciones son serias y no podemos regatear atención”, escribió el gobernador.

La @FiscaliaJal cumplimentó una orden de aprehensión contra este sujeto de 24 años, quien presuntamente hace unos días lanzó amenazas a través de sus redes sociales de que haría un tiroteo este sábado en el CUCSH, plantel educativo del que es estudiante.



Luego de una denuncia en… pic.twitter.com/ZCt7ufpCO0 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 15, 2024

Denuncian amenaza de tiroteo en universidad de Guadalajara

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente realizó un comentario en una red social donde señalaba que si llegaba a cierto número de “likes” llevaría a cabo un tiroteo en el plantel escolar el próximo 17 de marzo.

Además, en varias conversaciones por otras redes sociales manifestó su deseo de hacer dicho acto advirtiendo a los demás integrantes de los grupos a que no acudiera ese día a clases, porque al parecer éstos “le caían bien”.

Luego de que alguien realizó un reporte al 911 y se obtuvieron las pruebas de dichas amenazas, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada este viernes.

Mauricio Ulises, estudiante de la licenciatura de abogado, fue presentado ante un Juez de Control, quien resolverá su situación jurídica.





