En cuatro dependencias del Gobierno de Veracruz, 30 Organismos Públicos Descentralizados y un fideicomiso, fueron detectadas graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2023.

De acuerdo con el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2023, entregados hoy al Congreso del Estado, se detectó en esos 36 entes estatales un presunto daño patrimonial de más de 280 millones de pesos.

Los resultados de las auditorias llevados a cabo por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, detectaron graves irregularidades en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) por un monto de 36 millones 669 mil 849.78 pesos.

En tanto, la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) tuvo observaciones por 18 millones 645 mil pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca con un presunto daño patrimonial por 12 millones 188 mil pesos, y en la Coordinación General de Comunicación Social se documentaron irregularidades por 100 mil pesos.

En tanto, hubo daño patrimonial en los Organismos Públicos Descentralizados de la Agencia Estatal de Energía, el Colegio de Veracruz, la Comisión del Agua de Veracruz, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, Radiotelevisión de Veracruz y los Servicios de Salud de Veracruz.

Así como en 14 Institutos Tecnológicos Superiores, la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz.

Graves irregularidades en 173 municipios de Veracruz

En un total de 173 Ayuntamientos, de los 212 existentes en Veracruz, se detectaron graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el año 2023.

El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) encontró en ese número de municipios un presunto daño patrimonial de mil 344 millones de pesos por irregularidades diversas.

Y es que funcionarios del Orfis entregaron hoy al Congreso del Estado el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2023, correspondientes al segundo año de periodo de municipios.

El informe señala que en siete Ayuntamientos se detectó un presunto daño patrimonial de 68 millones de pesos en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.

El órgano auditor señaló que con base en las observaciones existe la presunción de que las y los servidores públicos y, en su caso, las y los ex servidores públicos, cometieron probables irregularidades o posibles conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos municipales.

Por ejemplo, encontraron inconsistencias financieras-presupuestales que van desde cheques expedidos y no cobrados, que carecen de soporte documental y depósitos en tránsito no ingresados; traspasos de recursos no recuperados a las cuentas origen o en su caso que no fueron aplicadas en obras y/o acciones autorizadas.

Así como saldo de las cuentas bancarias, no coincide con el de la balanza de comprobación; incumplimiento del principio de anualidad; saldos no ejercidos, que no presentaron la comprobación correspondiente de su aplicación; y anticipos a sueldos y salarios, no amortizados y/o recuperados.

Detectaron falta de comprobación de gastos por obras, carencia de validaciones y permisos para obra pública, obras pagadas sin ejecutarse y recursos públicos utilizados en el periodo de precampaña

En contra parte, un total de 39 Ayuntamientos resultaron sin observaciones. Además en seis entidades paramunicipales (organismos operadores del servicio de agua potable) se determinó un presunto daño patrimonial por un total de 6 millones de pesos.

Por otra parte, en la Universidad Veracruzana (UV), se detectaron irregularidades y un presunto daño patrimonial por 4 millones 652 mil pesos.

