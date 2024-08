Tlaxcala.— Mientras habitantes del municipio poblano de Tlahuapan aceptaron liberar un carril de la autopista y de la carretera federal México-Puebla, tras más de 60 horas de mantenerla cerrada, ejidatarios de Tlaxcala determinaron permanecer en los bloqueos carreteros en la comunidad de Apizaco.

Los ejidatarios tlaxcaltecas cerraron desde el pasado martes la carretera México-Veracruz, a la altura de Texcalac, comunidad de Apizaco, así como la autopista Arco Norte, para exigir al gobierno federal el pago justo por sus tierras, que fueron expropiadas para la construcción de dichas vías.

En el caso de los ejidatarios, ubicados en el tramo de Texcalac, reclaman un pago mínimo de 200 pesos por metro cuadrado.

Tras las exigencias de los automovilistas, que han tenido que usar vías alternas, algunos campesinos argumentaron que no son los malos del cuento, sino que es responsabilidad del gobierno federal, pues ha permitido abusos en agravio del patrimonio de los agricultores.

“El gobierno está pretendiendo decir que los malos del cuento somos nosotros; nosotros que tenemos documentos con qué amparar que esta tierra es nuestra”, dijo una mujer, al señalar la superficie en la fue construida la carretera México-Veracruz. “Todos tenemos una necesidad, y nuestra necesidad es que nos paguen”, agregó otro ejidatario.

En tanto, los automovilistas, quienes han protagonizado confrontaciones verbales para que les permitan el paso, refutaron que al gobierno federal no le interesa ni pagarles a los ejidatarios ni llegar a un diálogo para que sean retirados los bloqueos y se permita el tránsito de transporte particular y de carga, que transporta miles de mercancías. “Al gobierno no le interesa, y nosotros requerimos, aunque sea, 10 minutos para pasar”, expuso un transportista que traslada leche y quien se quedó varado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo para desfogar el tránsito vehicular, mientras avanzan las mesas de diálogo con los ejidatarios.

En tanto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tlaxcala (Sedeco), Javier Marroquín Calderón, afirmó que las pérdidas para el sector empresarial por los bloqueos carreteros son millonarias, aunque no estimó un monto exacto.

En entrevista, expuso que el sector industrial es de los más perjudicados en la cadena de suministros en los corredores industriales.

Acuerdan liberar un carril

En Puebla, los ejidatarios de Tlahuapan dialogaron con autoridades estatales, con quienes acordaron liberar sólo un carril de la autopista y carretera federal México-Puebla, y mantener los demás cerrados en demanda del pago de indemnizaciones de sus tierras expropiadas para diversas obras.

La Secretaría de Gobernación de Puebla informó que, tras una reunión, se acordó “que se dejará el libre tránsito en un carril de manera permanente para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía”, y mientras se desahogarán mesas de diálogo para el pago correspondiente a través de las instancias federales y carreteras de cuota.