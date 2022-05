Desde la zona cañera de Tamaulipas, Américo y morenistas gritan: “¡fuera!” al "PRIAN"

El Mante.- Desde la región cañera de Tamaulipas, y al grito de “¡fuera!, ¡fuera!, ¡fuera!” de los mantenses morenistas, el doctor Américo Villarreal Anaya afirmó que los del PRIAN dan pena, “ y ya no los queremos porque solo saben mentir y calumniar”.

El candidato de Morena, Partido Verde y del Trabajo aseguró que se tiene una cita con la historia para ir a las urnas y votar masivamente para que la Cuarta Transformación sea realidad en el estado.

“Los que están enfrente, del otro lado, ya no los queremos, dan pena, fuera…fuera”, expresó.

Esta tarde, tocó a los municipios de Ocampo, Gómez Farías, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, González, Xicoténcatl y El Mante, participar en la gran fiesta democrática teniendo como escenario la plaza principal de la urbe cañera y ante ellos el doctor Américo aseguró que tenemos una cita con la historia el 5 de junio para sumar a Tamaulipas a la Transformación Nacional.

En su mensaje, el candidato señaló que las preferencias le dan una ventaja de 25 y hasta 29 puntos, por eso, dijo, sus adversarios se han dedicado a difamar y a dar falsos testimonios, en lugar de presentar propuestas.



“Los que están enfrente, ofrecen continuidad, ¿quién aguanta otros 6 años con los mismos?, ya no los queremos, fuera, fuera…me da mucha pena que vemos gente que no ha llegado a la altura de lo que necesita Tamaulipas, no ofrecen nada, se la pasan diciendo mentiras y quien quiere votar por esa gente que tiene esa forma de pensar”, expresó.

A pesar del intenso calor, al estilo Mante, el escenario resultó insuficiente por la presencia de miles de ciudadanos quienes corearon una y otra vez el grito de “Gobernador… gobernador”, ondearon banderas, lanzaron porras y aplaudieron sin descanso al doctor Américo Villarreal, en el segundo cierre regional de campaña, previo a la jornada de la gran victoria del próximo 5 de junio.

“Les digo que ya desde ahora todos los minutos de mis horas, todas las horas de mis días y todos los días de mi tiempo están dedicados a pensar por la grandeza de Tamaulipas”, mencionó.

También hizo un llamado a marcar el 5 de junio como la fecha de la gran batalla democrática de Tamaulipas. “Que la historia hable de nosotros como la generación que fue valiente de participar en paz, en libertad, para darle otro rumbo a nuestro estado y a la nación, así de importante es”, indicó.

“Ese voto masivo es importantísimo, se están preparando para hacernos trampa, pero no debemos permitirlo, que no nos intimiden, estamos a la puerta de la historia y tenemos que contribuir con ella, que no les alcancen sus triquiñuelas, sus mapacherías y Tamaulipas se incorpore a este gran cambio nacional”.



En el evento, también tomó la palabra la doctora María de Villarreal quien aseguró que en esta región donde dicen que el azúcar es más dulce que la miel, son ‘valientes y decididos’ y pidió que el 5 de junio ir seguros a las urnas para darle un nuevo rumbo a Tamaulipas.

“Recuerden que el 5 de junio vamos a dar la batalla democrática más grande, le vamos a enseñar a todo el país lo que sabemos hacer los tamaulipecos y va a ser una votación gigante, que no quepa duda, no nos van a poder pelear ningún voto…Vamos a hacer historia con Américo”, expresó.

Por su parte, el delegado del CEN de Morena, Ernesto Palacios Cordero, llamó a estar atentos antes, durante y después de la elección para blindar el triunfo de Américo Villarreal.

“Vamos a ganar, el doctor Américo está más de 25 puntos arriba y la ventaja es ya irreversible; por eso los del gobierno del estado andan muy nerviosos y están desesperados, pero de que se van se van, ya se van”.

Asimismo, lanzó un “no están solos”, a los alcaldes de Reynosa, y Victoria y a la alcaldesa de Nuevo Laredo, quienes son víctimas de la persecución del Gobernador del Estado.

