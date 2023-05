Celaya- Entre oraciones y alabanzas dieron el último adiós a la madre buscadora Teresa Magueyal, de 66 años de edad, asesinada por hombres armados cuando iba a bordo de su bicicleta, el martes pasado, en la comunidad San Miguel de Octopan.

Familiares, vecinos e integrantes del colectivo “Una Promesa por Cumplir” y de organismos de defensa de los derechos humanos asistieron a su misa de cuerpo presente en el templo de San Miguel Arcángel, en la Zona Centro; después participaron en el cortejo fúnebre hasta el panteón del poblado.

Sus hijos, nietos y otros seres queridos cargaron su féretro en hombros. “Ella ya está descansando en paz”, comentaron.

Sobre el féretro se montó un arreglo floral que tenía incrustada una fotografía de Teresa Magueyal con su hijo José Luis Apaseo Magueyal, a quien buscaba desde el 6 de abril de 2020. El sacerdote roció agua bendita y pidió por su descanso eterno.

Teresa Magueyal, madre buscadora. foto: Especial

En los funerales, su hija mayor María de los Ángeles Apaseo Magueyal recordó a su madre como una mujer bondadosa, alegre y muy platicadora, que entregaba parte de su tiempo para ayudar a los adultos mayores y personas necesitadas con la gestión de despensas y con lo que se podía.

Dijo que madre, con la que vivía en el mismo domicilio, no había recibido amenazas, ni llamadas de extorsión, y no descartó que la muerte de su muerte tenga que ver con su labor de búsqueda en el colectivo. “No sé si fue por el colectivo, la verdad no sé”, dijo

Expresó que Dios hará justicia divina por el homicidio de su madre.

Luego de que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que hay una persona detenida por el asesinato de Teresa Magueyal, dijo no tener conocimiento de la detención de uno de los asesinos de su progenitora.

“Dejo todo a la justicia de Dios”, expresó con dolor.

Por su parte, en Irapuato, el secretario de Gobierno del Estado, Jesús Oviedo, dijo no tener información en ese sentido. “No tenemos esa información hasta este momento”.

El fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, tampoco ha dado a conocer los avances en las indagatorias ni las hipótesis sobre el crimen de la madre buscadora, pese a la exigencia de organismos de defensa a los derechos humanos locales, nacionales e internaciones para que se esclarezca el crimen y brinden protección a las personas buscadoras y a sus familiares.







afcl