Hermosillo, Sonora. Un pastor fue denunciado de forma pública y ante el Ministerio Público por abuso sexual, a pesar de que fue expulsado de la iglesia cristiana Ministerio Internacional Vida en el municipio de Caborca, las autoridades esperan que se sumen varias denuncias, ya que varias probables afectadas empezaron a alzar la voz.

En redes sociales, una mujer publicó un video donde hizo pública la acusación contra el pastor y su esposa, ya que, presuntamente, también tenía conocimiento de lo que hacía el pastor. La mujer, que también es víctima, aseguró que los abusos sexuales datan desde el 2015 y ya empezaron a revelarse.

“Hoy quiero alzar la voz por una injusticia que está sucediendo en una iglesia cristiana aquí en Caborca, en la Iglesia Ministerio Internacional Vida", inició su relato.

"En esta iglesia yo acudía hace muchos años, pero me di cuenta de algo que estaba ocurriendo y que nadie estaba haciendo nada, esta persona es el pastor de la Iglesia, se llama David y durante varios años había estado abusando sexualmente de varias jóvenes que estaban acudiendo a su iglesia", aseguró.

"Hace poco una chica alzó la voz y confesó que había estado recibiendo este abuso y detrás de ella siguieron más chicas que alzaron la voz y dijeron que les había ocurrido lo mismo”.

Explicó que el "modus operandi" del religioso era pedir a las mujeres orar por ellas en sus casas, y ahí se propasaba, al desnudarlas y untarles aceite para "liberarlas del mal". Las presuntas víctimas son mujeres jóvenes, incluso hasta menores de edad, aseguró.

"Yo también recibí un tipo de abuso sexual por parte de él, mientras estaba orando por mí, y donde nadie estaba, metió su mano adentro de mi ropa y me tocó".

"Ya procedió mi denuncia, denuncié a esta persona porque recibí abuso sexual por parte de él y durante mucho tiempo yo me callé y no dije nada porque creí que no me iban a creer, pero al salir varias chicas a denunciar, a decir que estaba pasando esto, me atreví a alzar la voz".

Víctima pide a más mujeres denunciar a presunto pastor

Llamó a las jóvenes que fueron abusadas a que denuncien para que no les pase a otras mujeres. "Sé que hay miedo, que hay confusión, pero es lo mejor que podemos hacer".

"No es fácil denunciar, pero solo de pensar que va a estar ahí afuera con más chicas, haciéndoles lo mismo, hay que denunciar, hay que tener empatía, para que esté detrás de las rejas porque es lo que se merece", expresó.

Comentó que luego de que se revelaran varios casos, el pastor originario de Hermosillo abandonó la ciudad tras varios años viviendo en Caborca.

Al recibir la primera denuncia sobre este caso, el pasado 4 de octubre, Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una carpeta de investigación.

La víctima fue canalizada al Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) para una atención integral.

La carpeta de investigación se derivó a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Sexuales.

Se prevé que a partir de este domingo 6 de octubre, se reciban por lo menos tres denuncias más.

