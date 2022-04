Debanhi Escobar. Taxista tocó los pechos de Debanhi y ella se bajó

Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, dijo hace unos minutos en conferencia con medios de comunicación: "Pregunta ¿lo sembraron?, ¿cómo llegó?, ella no se pudo subir a la barda".

"Estamos hartos de esta inseguridad. Estamos hartos de que le pase esto a nuestras niñas. Si esto sirvió para que encontraran 4 o 5 cuerpos. Que detonó por el caso de María Fernanda. Si esto sirve para poner un granito de arena, lo voy a seguir haciendo".

"Esto no es un circo. Mi hija está muerta. Ahorita voy con Samuel. Cuatro veces la han cateado (la zona donde fue encontrado el cuerpo de Debanhi) y ¿por qué a la quinta a parece'. Pregunta ¿lo sembraron? No se pudo haber subido a la barda ella", y refutó la versión de que Debanhi se cayó a la cisterna.

También lee: “Mi hija está muerta, estoy molesto y no sé qué hacer”, dice padre de Debanhi Escobar

Padre de Debanhi, decepcionado por el actuar de la fiscalía y las amigas

Sobre las amigas de Debanhi quienes se ha dicho que la dejaron sola en una carretra dijo que "No son amigas. Las amigas no se dejan. Las amigas no dejan a una persona en la calle. Los amigos, si ves que está mal una persona, esperas a que puedas ubicarla y dejarla en su casa o cerca de algún lugar y al día siguiente si quieres ya no sales con ella. Amigos esos no son".

"Debanhi se enojó porque la estaban acosando sexualmente. Fue raro que no hayan salido videos. Si estamos en un mundo globalizado de redes sociales. Y señaló como "raro que en esta zona no haya salido ni un video".

"Que lo juzgue la sociedad porque el fiscal me dice que no hay delito qué perseguir. Hay muchas inconsistencias"



Taxista tocó los pechos de Debanhi: Mario Escobar

Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar, dice que la Fiscalía de Nuevo León le mostró videos donde observa que el taxista que la recogió le tocó los pechos sin su consentimiento, lo que detonó que ella se bajará . "Me mintieron a mí y a mi esposa. Si hay que meter a la Guardia Nacional, que se meta. Tengo más información".

El padre de la joven exigió a AMLO y al gobernador Samuel García que "hagan lo que tengan que hacer porque ya no confío en el fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero".



Empleados de motel percibieron olor fétido en cisterna

Empleados de motel percibieron olor fétido en cisterna y alertaron a autoridades: subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, señaló que los empleados del Motel Nueva Castilla fueron quienes alertaron a las autoridades tras emanar un olor fétido en la cisterna

“El alertamiento lo dan empleados del propio motel, por los olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar”, detalló Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Lee también: “Mi hija está muerta, estoy molesto y no sé qué hacer”, dice padre de Debanhi Escobar

Señaló que tras hablar con el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, se indicó que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, y fue llevado al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder comprobar genéticamente si se trata de Debanhi.

“Sin embargo nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía (Debanhi), así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Debanhi”.

Samuel García, pide que la fiscalía estatal muestre videos en caso de Debanhi

"Estamos consternados. Hay muchas dudas de lamentable caso de Debanhi. (...) Tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad.

Exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagán el esfuerzo, el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias de los cateos, las rutinas. Porque creo firmemente que tenemos derecho a conocer que hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados.

Yo como gobernador del estado no conozco la carpeta, no he visto un vídeo y así deben estar muchos entonces yo pido con mucho respeto a la Fiscalía que se haga una fiscalía abierta de puertas y paredes de cristal. Que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia la evidencia.

Para certeza de la familia, para tranquilidad y aclaración de la sociedad, de qué pasó en este caso y para entender el caso y poder actuar en consecuencia y tratar de evitar a futuro otros casos como este de Debanhi.

En cuanto me llegue cualquier información que considere levante o que por ley pueda yo dar a conocer, la voy a dar en ese momento, así que estoy aquí sus órdenes, ya voy rumbo palacio, vamos a ver a la familia y seguir trabajando en esto".



om