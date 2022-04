Debanhi Escobar: 3 interrogantes sobre el caso de la joven que apareció en una cisterna

La familia de Debanhi Escobar , la joven de 18 años desaparecida en México desde hace casi dos semanas, confirmó que un cuerpo sin vida encontrado este jueves es el de su hija.

Lo hizo basándose en las ropas que Debanhi llevaba antes de desaparecer en Escobedo, en el estado norteño de Nuevo León, adelantándose a que el resultado de las pruebas revelara oficialmente su identidad.

Horas después, el fiscal estatal de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, confirmó el triste desenlace.

"Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", expresó.

Sin embargo, esta confirmación no aclara diversas dudas e incógnitas que rodean el caso, el cual logró gran repercusión mediática e interés por parte de la población que siguió los acontecimientos desde que la joven desapareciera en la noche del 8 al 9 de abril.

El caso de Debanhi muestra "irregularidades, dudas y preguntas que no está respondiendo la Fiscalía", le dice a BBC Mundo Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).

Estas son algunas de las cuestiones que se espera que aclare la investigación.

1.¿Por qué no se encontró antes el cuerpo si estaba a metros de donde desapareció Debanhi?

El cuerpo localizado el jueves se encontraba a muy poca distancia del lugar en el que Debanhi desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, comúnmente denominada "la autopista del terror" por los casos de secuestros y desapariciones forzadas registrados en ella.

En concreto, el cadáver estaba en una cisterna de agua en un motel, a solo 110 metros de una empresa de transportes frente a la que Debanhi fue vista por última vez gracias a cámaras de seguridad.

En esta zona es donde la ubicaba la señal de su teléfono antes de que se perdiera contacto. Por eso, los operativos de búsqueda se centraron especialmente en esta área y las instalaciones del hotel fueron revisadas hasta en cuatro ocasiones. Pero nunca dieron con la joven.

No fue hasta este jueves que las autoridades encontraron su cuerpo, y solo después de que el personal del motel alertara a la policía por el fuerte olor que percibían en la zona.

La fundadora de Fundenl critica duramente los métodos "ineficaces e inefectivos" de búsqueda de desaparecidos por parte de las autoridades, tanto en este como en otros casos de Nuevo León.

En el proceso de Debanhi, "ni siquiera fueron los investigadores quienes la encontraron, sino que fueron empleados del hotel los que lo reportaron. Todo está mal hecho, muestran una total incapacidad aún cuando este caso ha sido tan mediático y saben que se está siguiendo de cerca lo que hacen", señala.

2.¿Por qué el padre de Debanhi planteó que el cuerpo podría haber sido colocado después y descartó que fuera un accidente?

Tras asegurar que se sentía completamente defraudado por la labor de la Fiscalía estatal, el padre de Debanhi se preguntó ante los medios cómo era posible que los investigadores no hubieran encontrado el cadáver si se encontraba allí desde el principio.

"Cuatro veces han cateado [la zona], ¿y por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? Pregunta: ¿cómo llegó?", preguntó este viernes.

"Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente (...). Que caiga quien tenga que caer", criticó tajante.

Tras conocerse la causa oficial de la muerte dada a conocer por las autoridades, declaró: "Pues le pegaron en la cabeza entonces. Lo que me digan es mentira. Todos ustedes saben que la mataron o la pusieron, la sembraron. No me digan ahora el cuestionamiento de lo que dijo la Fiscalía (...). La sembraron y la mataron, y tenemos que hacer justicia por toda la gente que ha pasado eso y para que no vuelva a pasar".

3. ¿Por qué el taxista dejó a Debanhi en mitad de la noche y le tomó una foto?

Una de las incógnitas era entender por qué el conductor había tomado esa foto. El padre de la joven declaró que probablemente lo habría hecho para mostrar que ella estaba en buen estado cuando él la dejó.

Pero la mayor duda sobre esta parte era saber por qué Debanhi nunca llegó hasta su casa en aquel taxi y por qué el conductor la dejó sola en una carretera a las 4:25 de la madrugada.

Este viernes, su padre reveló que la Fiscalía tiene videos en su poder donde se ve al hombre intentando tocar los senos de la joven y lo responsabilizó de que su hija hubiera acabado sola en la noche.





