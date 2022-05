El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que fueron elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) los que determinaron detener erróneamente a un joven como presunto responsable del asesinato de las reporteras Yessenia Mollinedo y Johana García.

Tras la equivocación por la detención de una persona que nada tenía que ver con el caso, el mandatario morenista dijo que como parte de "ese proceso natural", el muchacho debía ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

"Si la CONASE con los elementos que tenía determinó que esa podría ser la persona, en virtud de la gravedad del hecho, lo mejor era ponerlo a disposición de la Fiscalía, ese proceso es natural", dijo.



Y es que la Fiscalía General del Estado detuvo, boletinó y luego liberó a un joven identificado como Antonio de Jesús “N”, el cual había sido capturado y señalado del presunto delito de homicidio doloso.

Tras protestas ciudadanas que demostraron que el detenido se encontraba en la ciudad de Xalapa cuando ocurrió el crimen en el sur de Veracruz, las autoridades lo liberaron al comprobarse "que se trató de una homonimia".

En entrevista, García Jiménez aseguró -en un primer momento- que tanto el Estado como la Fiscalía General del Estado se disculparon con el joven Jesús Antonio y justificó que con la presunción de inocencia suceden este tipo de cosas, sobre todo por ser un homónimo del presunto asesino.

Rechazó que se pueda detener a cualquier persona sólo por llamarse igual que otra, señalada de presuntos delitos.



"No, no, por supuesto que no, porque se hizo con orden de aprehensión, sí, pero la Conase no tenía más datos, cuando tú llegas con una orden de aprehensión y le dices: esta es una orden de aprehensión, tiene tú nombre y él (Jesús Antonio) dijo y no conozco el detalle. Pero él accedió a que aclarara", expresó.

Aclaró que no fue presentado ante la autoridad jurisdiccional competente, ya que en la misma Fiscalía de Coatzacoalcos se determinó que no era el presunto responsable.

"No lo podíamos llamar como un error porque hay una orden de aprehensión que le llega a todas las corporaciones, hay una alerta de la búsqueda de los responsables y cuando tú dices aquí tiene características similares y que tiene el mismo nombre y que cuando le presentas la orden de aprehensión y le dices tú te llamas así, y dice sí, me llamo así, bueno te pedimos de favor que nos permitas trasladarte a Coatzacoalcos, donde está el requerimiento y ahí se explica todo", aseguró.

afcl/rmlgv