¿Cuenta regresiva para fiscal de Coahuila?

Nos cuentan que quien ya no ve lo duro, sino lo tupido, es el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, luego del homicidio de un migrante hondureño a manos de un elemento de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la fiscalía. El hecho, nos comentan, provocó que varias voces exijan la renuncia de don Gerardo, a quien no le quedó de otra más que reconocer el uso excesivo de la fuerza letal por parte de los elementos, admitir la inocencia de la víctima y anunciar la orden de aprehensión en contra del policía implicado. Sin embargo, nos detallan, la cosa no paró ahí, ya que las investigaciones determinaron que los oficiales presuntamente buscaron sembrarle un arma al hondureño, situación que desencadenó una serie de ecos sobre esa práctica que, nos aseguran, es común entre la policía de Coahuila. Esta, nos dicen, es una muestra del grave problema que don Gerardo tiene encima. ¡Auch!

Dejan colgados a pueblos indígenas

Desde la tierra del mezcal, nos dicen, el Comité Interinstitucional para las Culturas y Lenguas de Oaxaca tuvo que cancelar la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a realizarse el 9 de agosto. Ello debido a que la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sepia), a cargo de la expanista Eufrosina Cruz, se negó a otorgar la partida que le correspondía. La dependencia, nos precisan, argumentó que carecía de recursos para hacer frente a los eventos programados y aunque el ayuntamiento de la capital cumplió con los 100 mil pesos para organizar la ceremonia, no resultó suficiente para concretarla. Eso sí, nos aseguran, la Sepia ya tiene planeado otro evento el próximo 19 de agosto. ¿Será que no les gusta compartir créditos?

Exrector, nuevamente en la mira por desvío

Ahora que resurgieron las investigaciones que involucran a varias universidades del país por desvíos de recursos, nos dicen que Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2012-2018), se mantiene muy atento al curso de las indagatorias. Don Alejandro, nos recuerdan, ya enfrentó un proceso por enriquecimiento ilícito y aparece como indiciado en el expediente general en el que se señala a esa institución como partícipe del programa Cruzada Contra el Hambre. Así, nos comentan, el exrector pregona en su defensa que el responsable de los procesos de licitación, adjudicación y contratación que se hicieron con las empresas subcontratadas por la UAEM para suministrar utilitarios de ese programa federal fue Wistano Luis Orozco, excoordinador general de Administración de la universidad.



Ante violencia, autoridades piden ayuda

En San Luis Potosí, nos señalan, el aumento de los índices delictivos no da tregua a las autoridades locales. Un ejemplo de ello, nos hacen ver, es la petición del fiscal Federico Garza para crear un panteón forense. En ese sentido, nos comparten, don Federico ya pidió a varios alcaldes que le ayuden con algún terreno para construirlo, puesto que nos refieren que las fosas comunes de la zona metropolitana han quedado clausuradas y la nueva legislación pide dar otro tratamiento a los cuerpos que no son identificados. Habrá que ver si algún edil alza la mano.