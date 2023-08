Cuernavaca.- “Ahora todos quieren ser fiscal", indicó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y señaló que lo importante es que no haya impunidad y quien llegue sea una persona que trabaje.

Blanco Bravo informó que sigue en análisis la revisión de la terna que enviarán al Congreso del Estado para la designación de un nuevo fiscal general del estado, tras la detención y vinculación a proceso del fiscal Uriel Carmona por el delito de retardo en la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda.

Lee también Congreso de Morelos va a la Corte por violación a soberanía tras detención del fiscal Uriel Carmona

El mandatario local dijo que es evidente que desde el Poder Legislativo hay apoyo hacia el fiscal general, por lo que consideró que es una tristeza que los diputados de Morena estén en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha dicho que sea quien sea hay que hacer justicia.

"Si los diputados quieren defender al fiscal, que bueno, yo lo he dicho no es cosa de aquí es cosa de la Ciudad de México, pero es obvio que lo van a defender con muchas razones; pero no voy a caer en discusión con los diputados es un tema de ellos", dijo.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

afcl