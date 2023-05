CUERNAVACA, Mor.- Tania Valentina Rodríguez Ruiz, legisladora plurinominal por el PT, pronunció amenazas veladas contra la corresponsal de MVS Noticias, Leticia Villaseñor, y la acusó que cumplir órdenes para provocar a los diputados.

“Cuando maten a un periodista quiero seguir escuchando a la que se está burlando. Cuando maten a un periodista los voy a ver marchando en las calles molestos por lo que está pasando”, afirmó la legisladora y enseguida se dirigió a la periodista:

“También te quiero pedir a ti, Lety Villaseñor, reportera de MVS, yo te quiero mucho y respeto tu trabajo, pero te voy a pedir que nos dejes seguir con esta reunión. Sé que te mandan a provocarnos, si gustas te damos la palabra al final, pero no interrumpas ni tampoco ataques a mi compañero Alejandro (Martínez) (Morena), tu voz de burla porque te grabé y te voy a exhibir”, expresó.

Tania Rodríguez anuncia juicio contra Cuauhtémoc Blanco

De esa forma la legisladora cerraba un encuentro con asociaciones y organizaciones de abogados, los cuales acudieron para pedir al Congreso de Morelos tomar acciones para detener la violencia y anunciar la presentación de un juicio político contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por omisión en su encargo.

Los señalamientos contra la prensa iniciaron con Christian Iván Velasco Alcocer, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones del estado de Morelos, quien acusó a la prensa de estar cooptados por el Ejecutivo, y dijo que fueron objeto de un “ataque” directo por parte de dos reporteros en su rueda de prensa, realizada una hora antes.

En su turno el legislador por Morena, Alejandro Martínez Bermúdez, presidente de la Junta Política y de Gobierno, secundó el discurso contra la prensa: “cuando los medios se cooptan se silencia la verdad y es lo que está pasando aquí en Morelos, nos están tapando la discursiva porque los medios comunicación masiva aquí en Morelos están cooptados y nos dejan a medios chiquitos que no dan amplia difusión”, expresó y provocó risas de los reporteros que cubrieron la reunión en el salón de Comisiones.

Legisladores festejan declaraciones de Tania Rodríguez

Siguió la participación de la diputada Tania Rodríguez, presidente de la Comisión de Igualdad de Género.

“…Los medios de comunicación, desgraciadamente ellos tienen que cumplir con sus empresas, tienen que llevar comida a sus casas y es parte de su trabajo, y no es así la política

“Siempre se ha vivido con los cuatro Poderes, el cuarto Poder es el medio de comunicación, pero aquí lo que sí debemos de subrayar es que en los medios de comunicación no pueden parar el descontento social, no podrán publicar, no podrá salir en sus medios de comunicación escritos, ni en la radio, ni en sus Twitter, ni en sus Face, y nos podrán decir y nos podrán atacar a quienes criticamos al gobierno estatal”.

Y entonces pronunció las amenazas:

“Cuando maten a un periodista, quiero seguir escuchando a la que se está burlando. Cuando maten a un periodista los voy a ver marchando en las calles molestos por lo que está pasando…”

La expresión fue festejada por los abogados, los legisladores presentes y, de forma especial, por el diputado Alejandro Martínez. Aplaudió con fuerza y casi brinca de su silla para agradecer a su compañera.

“Lo que ustedes publiquen y opinen de las acciones es respetable, pero no se puede uno burlar”, abundó la diputada a lo que la reportera respondió que el mismo respeto exigía para el gremio, “tampoco nos pueden venir a desacreditar, diputada, y eso tampoco lo vamos a permitir”. No hubo respuesta de los legisladores.

Al concluir el evento la diputada se acercó a un grupo de reporteros, donde se encontraba Leticia Villaseñor, y reveló: “El diputado Alejandro estaba muy molesto por tus expresiones, pero me dijo, ‘cómo le digo algo si es una mujer’”.

Al final sostuvo: “Esto no es personal, a mí me toca llevar esta reunión y me pidieron el apoyo… Tenemos años en esto”.



