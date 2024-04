Frontera Comalapa, Chiapas.- Con alegría y esperanza, pobladores de Frontera Comalapa y Chicomuselo se concentraron para escuchar el mensaje de paz y unidad que el candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, les llevó en su visita, como parte de su gira de campaña.

En el parque central de Frontera Comalapa, con sus pobladores, Eduardo Ramírez destacó: “Estoy empeñado que retornen las horas serenas en Chiapas, estoy empeñado en la paz en Chiapas, estoy empeñado en ser un gobernador que trascienda y me siento acompañado del rostro, de la esperanza de ustedes”.

En ese marco, aseguró que trabajando juntos por la conciliación y la tranquilidad del pueblo, se recuperará la actividad comercial que ha caracterizado a Frontera Comalapa y, por ello, aseguró que en su gobierno se fortalecerá dicha actividad de la mano de las y los productores.

“Estoy convencido que esta frontera, una frontera muy productiva, tiene que recuperar el vínculo comercial con Centroamérica, que florezca nuestra cabecera, que florezca por siempre la actividad comercial”, expresó el abanderado de la coalición más grande de la historia.

En Chicomuselo, la tierra de los siete jaguares, al grito de “gobernador, gobernador”, Eduardo Ramírez reiteró el mensaje de paz y unidad, así como, aseguró que viene una nueva era para este municipio, con salud, educación, economía sólida y productiva, y una vida libre de violencia.

“Aspiro a que en Chiapas tengamos un estado donde no vivamos confrontados, somos un solo pueblo y somos una sola Sierra Madre de Chiapas, no somos distintos, no somos diferentes; la Sierra Madre es muy productiva. Aquí, la ganadería y la prosperidad en el campo, tiene que ser una realidad” reafirmó.

Eduardo Ramírez aseguró que con el segundo piso de la Cuarta Transformación que liderará la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se apoyará el campo para sea más productivo y reiteró su propuesta de “Mujer Transformadora”, para que las mujeres de Chiapas sean beneficiadas.

En este encuentro con la ciudadanía lo acompañaron el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; el coordinador estatal del PT, Abundio Peregrino García; el presidente del Comité Central Ejecutivo del partido Podemos Mover a Chiapas, Justo Tomás

Hernández; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo y el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de RSP, Alfredo Ramírez Guzmán, entre otros.

