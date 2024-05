Integrantes de grupos y colectivos se manifestaron en San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez como parte de la jornada de denuncia e información denominada "Flores de Esperanza" para exigir al gobierno que busque a las personas desaparecidas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Melel Xojobal, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, organizadoras de las protestas, expresaron el sentido de "Flores de esperanza".

Afirmaron a que sus vidas se dedican a sembrar esperanza en medio del mal, la corrupción, el odio y la falta de interés por parte de las autoridades en generar "un cambio verdadero”. También expresaron que la situación que se atraviesa en México, y en específico en Chiapas, es compleja, por un lado se tiene una creciente ola de desapariciones que va ligada a una violencia sin precedente. Por otro, un silenciamiento de la realidad, "bien planeado y orquestado" desde las autoridades, que niegan constantemente la crisis social y política en el estado.

Las actividades de las diversas agrupaciones realizadas en el marco del Día de las Madres, arrancaron el jueves con un plantón de madres buscadoras y víctimas de feminicidio, afuera de la sede del gobierno estatal en Tuxtla Gutiérrez, y en San Cristóbal de las Casas con una jornada de denuncia e información "Flores de Esperanza" por las personas desaparecidas en Chiapas.

Realizan caminata por personas desaparecidas en San Cristóbal de las Casas

Este viernes, una treintena de manifestantes y activistas realizó una caminata del barrio Guadalupe a la plaza catedral de San Cristóbal de las Casas.

El colectivo Junax Ko´tantik, madres y familias buscadoras de Chiapas, afirmó que sus hijos e hijas salieron del estado para ir a trabajar, a formar un hogar, de visita a otra ciudad en el país, a los Estados Unidos, pero dejaron de comunicarse con nosotras, ahora están desaparecidos.

Exigió al Sistema Nacional de Búsqueda la búsqueda digna de todas las personas desaparecidas, además de políticas públicas que atiendan la garantía de derechos de las personas nacionales desaparecidas que tuvieron que migrar”.

Así como también la instalación e inicio de actividades de la mesa de migrantes que recomendó el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Se realizan diferentes actividades por colectivos en el Día de las Madres

Integrantes del colectivo Madres en Resistencia realizaron en San Cristóbal de las Casas, la búsqueda de Fernanda Cayetana, una niña de 12 años desaparecida en el año 2022 en Isla Mujeres, Quintana Roo. En San Cristóbal fue detenido un hombre que la desapareció y ahora se encuentra detenido, pero no ha dicho dónde está la menor.

En esa marcha, Estela Mauricio Hernández, madre de Cristian Hernández Mauricio, de 31 años, desaparecido en Sonora en 2021, cuando pretendía viajar a Estados Unidos para buscar trabajo.

“Se fue de migrante, pero se le terminó el agua y el alimento, caminó cinco días, se enfermó y desde ahí nada sabemos de mi hijo; no sabemos qué pasó con él. Iba con un pollero, pero ya no me dieron respuesta”.

Afirmó que para ella no hay celebración del Día de las Madres. "A mí me falta un pedazo del corazón que se llama Cristián Hernández. Quiero saber dónde quedó, "pero que sean las autoridades que lo buscan y a los demás desparecidos también”.

Madres de la Fundación Karla Velasco, que reúne a familiares de víctimas de feminicidios y desapariciones se manifestaron este día en el Puente de Colores, en Tuxtla Gutiérrez, para demandar justicia.

La candidata de Fuerza y Corazón por Chiapas por la gubernatura del estado, Olga Luz Espinosa acudió a la manifestación de madres víctima de feminicidios. Aseguró que el gobierno tiene una deuda con esas mujeres víctimas.

Otro grupo de mujeres de la organización Madres en Resistencia instalaron un plantón afuera de Palacio de Gobierno, para exigir justicia para sus hijas asesinadas e hijos desaparecidos. Colocaron cajas a modo de urnas con los nombres de partidos políticos , de los desaparecidos, hombres y mujeres, y la expresión "te cambio mi voto por mi hijo desaparecido"

Proceso electoral 2024-2030: "Te cambio mi voto por justicia para mi hija desaparecida ", fue anotado en una de las cajas de cartón.

