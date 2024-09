San Cristóbal de las Casas, Chis.-La activista por la defensa de los derechos de la comunidad lésbica, María Teresa Campos Flores, que fue bajada en las recientes horas, de la diputación plurinominal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió “justicia” y que se reconozca a las personas” que han caminado en un proceso de lucha y por los derechos de los colectivos de la diversidad sexual en Chiapas.

El sábado, el TEPJF bajó a Campos Flores de la diputación plurinominal de la fórmula 5, postulada por el Morena, para quedar en el cargo, Sahara Munia José Flores, mujer heterosexual, casada con el hermano de la senadora Sasil de León.

El fallo del TEPJF se dio a 48 horas que el Instituto de Elecciones de Chiapas había atendido la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TECH), que devolvía la curul a Campos Flores, en cumplimiento a la sentencia TEECH/JDC/212/2024.

El TEPJF revocó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Chiapas, al alegar que no encontró usurpación de identidad, cuando Campos Flores expuso que José Flores era legalmente casada en un matrimonio heterosexual. “No se desvirtuó la calidad de la actora como persona de la diversidad sexual en su candidatura, pues, si bien el matrimonio civil con una persona de sexo opuesto es un indicador social de heterosexualidad, no necesariamente contradice una identidad de género no heterosexual”. “La orientación sexual y la identidad de género son conceptos distintos”, expuso.

Este lunes, en la puerta del Congreso de Chiapas, en Tuxtla, capital de Chiapas, Campos Flores anunció que ante la decisión del TEPJF, los colectivos de la diversidad sexual se declaran en resistencia. “Nos encontramos en resistencia porque la dignidad de las personas no puede ser burlada de esta manera”.

Agregó que la resolución del TEPJF solo ha provocado daño a la comunidad de la diversidad sexual en el proceso para que pueda alcanzar la curul en el Congreso, que está destinada para la comunidad LGBTIQ+. “El daño es a la democracia y a la justicia de los grupos vulnerables, que en este caso, hoy están representados por el colectivos LGBTIQ+ de Chiapas”.

La resolución, la Sala Regional de Xalapa está mal fundada y es contradictoria, explicó Campos Flores, mientras que los partidos postulan a personas “que no representan genuinamente a la comunidad”. “Se benefician de los espacios que deberían estar reservados para quienes realmente formamos parte y luchamos por los derechos de este colectivo”.

Durante su mensaje, Campos Flores alegó que la cuñada de la senadora Sasil de Léon se ha burlado de las autoridades electorales, al usurpar identidad, “valiéndose de todo lo que tiene a su alcance, aprovechándose de la buena fe de las autoridades electoras, transgrediendo los principios constitucionales de certeza y legalidad de manera flagrante”.

Con la resolución de la Sala Regional Xalapa del TEPJF “se corre el riesgo de abrir la puerta a que cualquier individuo, en cualquier momento, pueda reclamar la pertenencia a la comunidad de diversidad sexual, sin un compromiso auténtico con las vivencias y las luchas que caracterizan a este colectivo”.

“Este enfoque superficial no es problemático, no sólo sea problemático, sino que socava los objetivos de las acciones afirmativas que buscan asegurar, que aquellos que accedan a los espacios de poder, sean representantes genuinos de las realidades de las personas que realmente forman parte de esta comunidad de la diversidad sexual”, explicó

“La esencia de estas acciones afirmativas radica en garantizar que quienes ocupen posiciones de representación puedan llevar a los órganos de poder público, las demandas y experiencias de a quienes realmente representan, en lugar de ser meras figuras simbólicas utilizadas para cumplir con un criterio de inclusión”, agregó.

