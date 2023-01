Coahuila, pionero en garantizar la Pensión Alimenticia por tarjeta bancaria: TSJ

Las hijas e hijos de padres divorciados, separados o de uniones libres o mujeres solas, en Coahuila recibirán puntualmente lo que les corresponde por Ley de Pensión Alimenticia, a través de una tarjeta bancaria gratuita que podrán utilizar en 16 mil 800 tiendas y cajeros bancarios en todo el país. También podrán retirar dinero hasta en una tienda de conveniencia o por transferencia de un celular.

El magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Felipe Mery Ayup, anunció la nueva política pública (al parecer) pionera a nivel nacional.

La cual evitará que las madres o padres, den varias vueltas a los juzgados “ a ver si les depositaron la pensión”.

Actualmente, destacó, el sistema de cobro directo les hace gastar dinero, y perder tiempo, porque las madres o padres, van en camión o vehículo a otros municipios a “cobrar” la pensión a los juzgados y a veces el trámite se convierte en un “dolor de cabeza”.

“Los niños y adolescentes no se pueden quedar sin comer ni atención médica y demás necesidades urgentes y también queremos frenar la deserción escolar”, destacó Mery Ayup.

“Una señora me dijo que son 690 pesos de la manutención (mensualidad) y gasta como 250 pesos en el camión para ir de su ejido hasta Viesca y luego le salen con que no hay depósito, y tiene que dar otra vuelta.

Es injusto que gasten tanto en transporte o gasolina y a veces es el doble porque ni siquiera está la pensión, cuando ese dinero deben recibirlo para sus hijos puntualmente, insistió.

“Tenemos como objetivo principal de la tarjeta bancaria del Banco Santander, que los padres cumplan con sus obligaciones (sin pretextos) y los menores cuenten oportunamente con lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, que tengan lo que requieren para que sigan estudiando y sean personas de provecho”, subrayó.

Las madres o padres de familia que, por mandato de un juez, reciben la manutención de los deudores alimentarios ya no tendrán que esperar y ellos no podrán poner pretextos para no cumplir a tiempo con esa obligación de mantener a sus hijos aunque no vivan con ellos, destacó el líder del Poder Judicial en el estado.

Durante el 2022 en el Poder Judicial de Coahuila se recibieron casi 22 mil demandas familiares, de las cuales unas 3 mil son de pensiones alimenticias, informó.

Actualmente, precisó, se pagan 400 certificados de depósito por los cuales las personas tienen que ir directamente al juzgado.

Lo que vamos a hacer es que quien recibe una pensión ya no tenga que ir a cobrarla, sino que a partir de ahora, lunes 23 de enero del 2023 tramitarán su pensión para cobrar través de la tarjeta bancaria mediante la cual podrá obtener su dinero en efectivo en un cajero o pagar sus compras o servicios

Además la tarjeta tiene una decena de beneficios adicionales, pues cuenta con asistencia funeraria sin costo, un reembolso que le llaman “Cashback” de un reembolso un 1 por ciento en gasolina, 2 por ciento en restaurantes y 3 por ciento en farmacias.

Cuenta con un seguro de vida por 100 mil pesos, asistencia médica telefónica, dental, psicológica y legal sin comisiones por apertura, retiro en efectivo en más de16 mil 800 sitios y la banca digital sin costo, en Santander.

Para obtener estos beneficios hay que inscribirse en el sitio Web del Poder Judicial: https//www.pjecz.gob.mx o solicitar asesoría de los Centros de Justicia en en las cinco regiones del estado.

Solo necesitan proporcionar su # de expediente, comprobante de domicilio, # de teléfono celular y nombre de la compañía del móvil, RFC y CURP, su correo electrónico un PDF de la credencial del INE por los dos lados y que el comprobante de domicilio sea reciente no mayor a tres meses.

Mery Ayup comentó: “Seremos pioneros en el uso de tecnologías bancarias vinculadas al Poder Judicial, y en un plazo de 10 días se le entregará su tarjeta.

Una vez inscritos se les informará por una llamada, un mensaje o correo electrónico, también cuando pueden pasar al juzgado a recoger su tarjeta

Señaló que empezarán por Acuña, Piedras Negras, la Región Carbonífera, Monclova, en los Centros de Justicia, Parras y Torreón.

Gradualmente se extenderá al resto del estado.

Asimismo explicó que el juzgado es el intermediario, el recurso entra directamente a la cuenta de nosotros,

el padre deposita al Poder Judicial que lo canaliza al beneficiario y de inmediato se hace “el puenteo” y evitemos la burocracia.

Mencionó que en este momento tienen 200 procesos abiertos a deudores alimentarios.

Quien necesite ayuda les podemos asesorar en los Centros de Justicia, ofreció.

Por eso es importante que los empresarios (patrones) y la sociedad también participen en esto, necesitamos que nos apoyen, que nos ayude la sociedad a sacar a esos muchachos, a integrarlos al trabajo,

“Aquí en Saltillo y Coahuila hay muchas vacantes, entonces vamos a apoyarlos para que no se nos vayan por otro camino”, subrayó.

Dijo que los Deudores alimentarios están obligados a cumplir con sus hijos por Derecho de familia y proporcionales comida, vestido, habitación, educación, servicio médico y hospitalario, (artículo 4-135 del Código Civil Federal( recibir de sus padres).

Insistió en dejar claro que la tarjeta (de Débito) es gratis, no se cobra por tramitarla ni por manejo de cuenta, “Es ganar ganar”, no tienen que andar dando vueltas al juzgado, nos estamos enfrentando como Poder Judicial a cientos y, quizá, miles de casos para hacer justicia y garantizar el sostenimiento de estos niños y adolescentes.

Agregó que este 25 de enero rendirá el Informe anual del Poder Judicial y acompañará al gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís a poner la primera piedra para la construcción de la Ciudad Judicial que tendrá 20 salas de audiencia.

Así como un “Pull “de secretarios y actuarios que serán asignados por sorteo, 6 jueces familiares, 6 jueces civiles, 4 laboral, 4 mercantil, 2 letrados, y uno de medio ambiente.

Este es el proyecto más ambicioso y más grande de la historia del Poder Judicial que da servicio a los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga y Saltillo porque la mayor carga de juicios está en la Región sureste de Coahuila.