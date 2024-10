Ciudad Victoria.- La que sería la primera sesión ordinaria del cabildo 2024-2027 del Ayuntamiento de Victoria tuvo que ser suspendida, debido a que con 14 abstenciones y 10 votos a favor no se aprobó la celebración de la misma.

En la sesión encabezada por el alcalde Eduardo Gattás (Morena), originalmente se presentarían las ternas para los nombramientos de los titulares de varias secretarías; pero de última hora fue cambiado el orden del día.

Después, al momento de la votación, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, señaló que no se aprobó el contenido de la sesión, “no procede el contenido de la misma, en este caso pasaremos a la clausura de la sesión señor presidente”.

Por varios segundos hubo desconcierto, hasta que el alcalde (quien inicia su segundo periodo al frente de la administración municipal) dio por terminada la sesión.

La situación generó muchos rumores y desconcierto, debido a que el presidente municipal es de Morena y también cuenta con la mayoría de Morena entre los integrantes del cabildo.

En una rueda de prensa, donde no hubo sesión de preguntas, Eduardo Gattás afirmó que después de una profunda reflexión sobre el destino y rumbo del municipio, decidió ratificar a todo su equipo con el que trabajó en la administración 2021-2024.

“He tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios que me han acompañado en estos tres primeros años de mi gobierno”, expresó.

Dijo que en tiempos pasados vivieron situaciones complejas, desde conflictos políticos, hasta que la transformación llegó a Tamaulipas y se concretó el Fondo de Capitalidad, “la lealtad de cada uno de los funcionarios municipales es lo que los ha caracterizado”.

Agregó que, “en atención a las facultades que me confieren el Artículo 55 del Código Municipal he tomado la decisión de no pedir la remoción de ninguno de los servidores públicos de la administración 2021-2024, por lo que todos y cada uno de ellos habrán de continuar en sus cargos”.

Esta decisión llamó la atención, porque en los últimos días el propio alcalde había anunciado algunos cambios en su gabinete municipal, pero repentinamente anunció que todos sus funcionarios van a continuar.

Sobre la decisión que tomó el alcalde, el regidor del PAN, Alfredo Vanzzini Aguiñaga, aseguró que pone en serios problemas al municipio de Victoria, porque al no estar aprobados los nombramientos nadie podrá firmar al no estar facultados para ello, “porque su periodo de gobierno ya terminó”.

Vanzzini insistió que ninguno de los funcionarios fue aprobado por el cabildo.













