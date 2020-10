Barbosa inicia procedimientos penales contra funcionarios de administraciones pasadas

Puebla.- El mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta, informó que su gobierno ha iniciado los procedimientos penales y administrativos, por corrupción contra los funcionarios de administraciones pasadas, así como contra las empresas privadas que avalaron modelos de negocios que representan un dolo y negocios privados en contra de la administración pública.

Las acciones jurídicas y administrativas son con relación a la concesión de transporte denominada RUTA (tren articulado), expuso en conferencia virtual.

Dijo que se irá a fondo en el caso de esta concesión, por lo que aseguró que se revocaron los contratos que sostenían con esta empresa, por los robos millonarios que existían tanto en el tren articulado, así como en los espacios publicitarios.

Los rubros tangibles de la construcción de la empresa RUTA que presentaron anomalías tuvieron un sobre costo de 2.5 millones de dólares, como el de los servidores que fue inflado 29 veces de su costo en el mercado y la publicidad con una inversión de 47.4 millones de pesos que hasta el momento sólo ha redituado en su propio beneficio.

Además, en la conferencia explicó que la construcción de la línea 1 de RUTA costó mil 464 millones de pesos, cifra que, analizando la información, fue inflada y mezclada en distintos rubros para ocultar robos millonarios.

Barbosa Huerta consideró que de acuerdo a la fórmula que se había establecido, en 22 años, el pago que debería hacer el gobierno, por concepto de subsidio a esta empresa, sería de 234 mil millones de pesos, lo cual es incosteable para su gobierno.

Por ello, se procederá contra “los machuchones, no voy a ir contra los segundones, que por cierto ya están denunciados en muchos procedimientos penales”, expresó y señaló que muchos contratos fueros sustraídos. “Cómo pensaban que no nos íbamos a dar cuenta, por eso hicieron el fraude 2018. No podían dejar el gobierno”, aseveró.

apr