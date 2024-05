Cuernavaca, Mor. La candidata de Morena a la diputación local en Cuernavaca, Paty Torres, denunció un ataque a balazos perpetrado esta mañana contra su casa de campaña, situada en el norte de la ciudad, presuntamente.

La regidora de Cuernavaca con licencia exigió al fiscal Uriel Carmona protección y el envío de una unidad para cuidar la casa de campaña, cuyo portón registra dos orificios por impacto de arma de fuego.

“Exijo al fiscal seguridad y protección. No pido la seguridad por gusto, vamos muy bien y a los opositores no les conviene”, dijo la candidata por Morena, Panal, PES y Movimiento Alternativa Social.

Torres dijo que hace unos días pidió al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) medidas de seguridad, por temor a sufrir algún tipo de represalias, en virtud de que el caso del desplome del puente colgante en Cuernavaca se ha politizado, y ella figura como una de las víctimas aunque es oposición en el Cabildo de Cuernavaca, donde gobierna el PAN.

La aspirante a legisladora afirmó que por fortuna no había nadie en su casa de campaña localizada entre los poblados de Chamilpa y Ocotepec, dos comunidades de corte indígena.

“Esta agresión la veo como una amenaza. Me dicen que fueron varios disparos de arma de fuego y que ocurrió por la madrugada”, explicó.

Torres agregó que la Comisión Estatal de Seguridad le ofreció un brazalete de seguridad, pero en su opinión no sirve de mucho porque mientras ella oprima el botón de pánico es posible que los agresores ya la hayan matado.

“Soy una persona limpia, no traigo nada. No debo nada, ni tengo cola que me pisen”, dijo Paty Torres.

Hace dos semanas la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), Mireya Gally Jordá, confirmó que más de 30 candidatos a diferentes cargos de elección popular solicitaron medidas de seguridad para el desarrollo de las campañas electorales.

Las peticiones se enviaron a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) como responsable de ponerse en contacto con los candidatos y evaluar el nivel de riesgo de cada uno, dijo la consejera electoral.

Gally Jordá señaló que los candidatos son de diferentes municipios y de varios partidos políticos.

