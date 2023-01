Arranca vacunación contra covid 19 en Baja California Sur; Cuentan con 22 mil dosis de Abdalá

La paz.- Un lote de 22 mil vacunas cubanas Abdalá contra Covid-19 arribó a Baja California Sur y el próximo jueves 5 de enero en La Paz comenzará su aplicación como refuerzo a mayores de 18 años.

La titular de la Delegación de Programas para el Bienestar en BCS, Yanssén Weichselbaum, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL que con este lote alcanza para vacunar a 200 mil personas que no completaron su esquema de vacunación, pero también a quienes no tengan ninguna dosis.

“Ya tenemos las vacunas, son 22 mil dosis para aplicar refuerzos, dado que tenemos identificadas a 200 mil personas que no recibieron ningún refuerzo el año pasado, aunque no se cierra la opción para personas que no tienen ninguna vacuna y desean iniciar su aplicación”, expuso.

Añadió que semanas atrás personas acudieron a solicitar informes sobre nuevas jornadas de vacunación y la que se puede ofrecer incluso para quienes no se han aplicado ninguna es esta vacuna que contempla tres dosis; no obstante, refirió que es muy importante que se tenga cuidado de completar los esquemas.

“Sí, vamos a tener mucho cuidado para que puedan recibir el cuadro completo, quienes así lo soliciten para que no nos quedemos como en otras vacunas donde eran dos dosis y quedaron más 80 o 90 mil personas sin recibir la segunda aplicación”, explicó.

Cuestionada sobre la polémica sobre su aplicación, toda vez no cuenta con la aprobación de la Organización Panamericana de la Salud, la delegada subrayó que la vacuna está aprobada para su uso en México por las instancias reconocidas y competentes, dijo, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y pidió a la población confiar en su uso.

“La guía de uso que nos envían plantea que México ha aceptado la mezcla de vacunas con la vacuna Abdalá, es decir, que es posible usarla como vacuna de refuerzo para aquellas personas mayores de 18 años que recibieron Pfizer o Cancino y para aquellas en general que no hayan completado su esquema de vacunación”, ratificó.

La funcionaria reconoció que no esperan una “demanda muy intensa” en esta jornada de vacunación, sobre todo porque –aseguró– “bajaron los contagios del nivel que teníamos el año pasado”; pero no consideró que sea por las “dudas” sobre la seguridad y efectividad de la vacuna cubana.

“Recordemos que con la Cansino, la Sinovac pasó exactamente lo mismo, con Sputnik tampoco. La Organización Mundial de la Salud no la había autorizado y, sin embargo, se aplicó, no con la eficiencia que hubiéramos querido porque al final sí quedó vacuna y varios estados la aplicaron como refuerzo porque no había mucha demanda, pero esto tiene que ver con que ya no hay tanto contagio y ya la gente no está aplicándose tanto vacuna. En realidad, ni siquiera la Pfizer para adolescentes ni la Pfizer pediátrica se han aplicado ya en los niveles que traíamos a principios de los tiempos más fuertes de pandemia”, abundó.

Por otra parte, en el caso de los menores de edad, de 5 a 11 años, también se está convocando para esta jornada del jueves; no obstante, la vacunación será con la Pfizer pediátrica, y con la Pfizer normal, dijo, para adolescentes mayores de 12 años.

Autoridades en BCS acordaron la semana pasada el regreso al uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados dado el aumento de contagios de Covid-19.

Según los datos del monitoreo epidemiológico, al día de ayer se tenían registrados 225 contagios activos, de los cuales 110 se encuentran en Los Cabos, siendo el municipio que concentra la mayor parte de los contagios.

Ambas jornadas de vacunación se realizarán en el Hospital Naval de La Paz, BCS.

