Aparece Jimena, la niña de 13 de años desaparecida en el "corredor de la muerte"

Michoacán.- Este sábado se presentó voluntariamente ante la Policía Municipal de Jiquilpan, Michoacán, Jimena L, la niña de 13 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 26 de abril.

La niña dijo a las autoridades que se salió a escondidas de su casa para irse a vivir con su supuesta pareja sentimental, un sujeto de 24 años de edad, que la acompañaba.

Jimena mencionó que se fue a vivir con ese hombre a Los Laureles, municipio de Quitupan, Jalisco.

Argumentó que cuando vio la ola de publicaciones de su desaparición, decidió presentarse -según- voluntariamente.

Autoridades desactivaron la Alerta Amber

Las autoridades desactivaron la Alerta Amber, pero ya investigan si la niña fue obligada a salir de su casa, a irse por la fuerza con ese sujeto y a dar esa versión bajo amenazas.

Además, sí fincarán responsabilidades en contra del sujeto de 24 años de edad por haberse llevado a la niña de apenas 13, así como posibles cómplices.

Gloria García Magaña, madre de la menor, explicó ayer que su hija salió de su casa entre 11 y 12 de la noche del 26 de abril, en ese lugar ubicado en el llamado corredor de la muerte.

Denunció que Jimena salió de su casa por amenazas y extorsión de una pareja de vecinos, lo cual supo a través de unas cartas que encontró en las pertenencias de la niña.

“Amenazas muy fuertes, de extorsión de dinero y amenazada. La carta dice que si no se brincaba, que si no salía, ella sabía lo que iba a pasar. Qué más muertos no”, reveló.

García Magaña, dijo que al presentar la denuncia, le entregó todas las pruebas que incriminan al matrimonio involucrado en la desaparición de su hija.

“Citaron a la sospechosa, pero no me dicen nada. No tuve ninguna respuesta; no pudieron hacer hablar a la sospechosa, que ya está en su casa”, contó.

Dice que la mujer vive a tres casas de la suya “y ahí la vi sentada, y todavía riéndose”, narró Gloria García, entre llantos de los demás familiares.

