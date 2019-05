Anuncia Cuauhtémoc Blanco participación en Marcha por la Paz en Morelos

Cuernavaca, Mor.- El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, conminó a las autoridades federales y locales analizar lo que está mal para lograr la pacificación en la entidad y en el país, al confirmar la Quinta Marcha por la Paz en el estado, para el sábado.

El jefe católico también habló sobre la eventual participación del gobernador Cuauhtémoc Blanco y precisó que su asistencia será una decisión propia, en tanto que el mandatario morelense aseguró que asistirá en calidad de ciudadano y se dijo preparado por si hay señalamientos o reclamos en su contra.

“No tengo miedo a los abucheos, aunque marche solo acudiré a la Quinta marcha por la paz. El que nada debe nada teme, yo no pacto con criminales y ni siquiera se me han acercado y no vamos a dejar que se acerquen”, manifestó el gobernador.

Sostuvo que su compromiso es trabajar por la pacificación en el estado, por lo que se comprometió a continuar en esa ruta hasta el último día de su gestión, pero aprovechó para instar a los ciudadanos a interponer las denuncias correspondientes para que los presuntos criminales detenidos no sean puestos en libertad “y se la piensen dos veces antes de atentar contra la ciudadanía”, apuntó.

Por separado el jerarca católico en Morelos, Ramón Castro Castro, convocó a rueda de prensa para dar detalles de la movilización y afirmó que la actual situación hace constatar a nivel estatal y federal que algo está mal en materia de seguridad, y que es necesario en la convivencia social exigir y adoptar medidas verdaderamente eficaces.

“No somos indiferentes al dolor, todos los que han sido asesinados nos hacen falta y nos duelen, esa batalla entre grupos criminales donde la sangre se derrama, donde se dan crímenes como los del zócalo, afuera del Seminario, ayer a unos cuantos pasos de una iglesia en Acapantzingo”, detalló.

En torno a la participación del gobernador en la movilización expresó que “si el gusta participar no se lo podemos prohibir, quiere decir que se compromete a trabajar por la paz. Supongo que habrán mesurado su participación, hubo eco de algunas personas en contra de que lo hiciera, ellos habrán medido lo que significa participar y las consecuencias”, aseguró.

El miércoles el gobernador Blanco Bravo anunció su participación en la caminata que organiza anualmente la Diócesis de Cuernavaca, y expresó que es un buen mensaje. “Estuve cuando fui presidente municipal. Yo no estoy peleado con ningún grupo, al contrario te genera tranquilidad de lo que esta pasando en Morelos y en todo el país”, dijo el gobernador.

¿Pero ahí te pueden confrontar?

“No importa, siempre he dicho soy una persona que me gustan lo retos y si me voy de frente se que a algunos también me los van a mandar, eso lo tengo muy claro, y la gente sabe lo que pasa en el estado y en eso estamos, en lucha; en eso voy a seguir luchando hasta que tengamos paz social”, expresó Blanco Bravo cuya gestión enfrenta una dura embestida de la delincuencia organizada.

¿A quién va a reclamar seguridad?

“Necesitamos la Guardia Nacional pero va a entrar hasta diciembre. En junio me van a mandar algunos elementos pero vamos a seguir en la lucha. No solo es el gobierno de Morelos (el que pide ayuda) sino que son todos.

“A cualquier estado que vayas te van a decir que necesitan la Guardia Nacional pues se ha incrementado mucho la inseguridad en todos los estados. Entonces lo que hemos hablado será hasta diciembre”, informó.

rmlgv