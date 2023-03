Alumnas de CBTIS en Cd. Victoria denuncian a maestros por acoso; autoridades investigarán denuncias formales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de la serie de protestas de alumnas, por presuntos casos de acoso de profesores y alumnos, en varios CBTIS de Ciudad Victoria, la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en Tamaulipas, informó que se garantizará la libertad de expresión de la población estudiantil y que toda denuncia formal será investigada.

Esta postura surgió a raíz de las manifestaciones de han realizado alumnas de los CBTIS 24, 236 y 119, en torno a presuntos actos de acoso.

Además de la protesta, en redes sociales también se difundió un video en donde se observa la forma en que una alumna del CBTIS 24 fue golpeada por varias alumnas al salir del plantel.

Las manifestaciones comenzaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando las estudiantes de los diferentes planteles colocaron tendederos con diferentes frases. Principalmente eligieron los baños de las alumnas para también hacer denuncias contra profesores, presuntamente acosadores.



Como la reacción inmediata de los directivos fue de quitar las cartulinas y hojas, esto molestó a las alumnas y al menos en el CBTIS 24 y en el 236, crecieron las protestas afuera de dichas instituciones.

Aproximadamente a las 13:20 horas del jueves decenas de alumnas se concentraron en el exterior del CBTIS 24, que se ubica en el 22 y 23 Carrera Torres.

Llegaron con mensajes en cartulinas, portaban cubrebocas y se cubrían el cabello para proteger su identidad.

Las frases escritas en las cartulinas eran muy variadas: “Las niñas no se tocan”, “Mi acosador sigue dando clases en el CBTIS 24”, “Ya no estoy disponible para cosas que me hacen sentir mal”, y “¿Te cansas de oírlo? Yo de vivirlo”.

Algunas de las estudiantes que se atrevieron a dar entrevistas, afirmaron que los casos de acoso son reales, tanto de varios maestros que han sido señalados y de un alumno, con la presunta indiferencia del director hacia sus quejas.

Trascendió en redes sociales que para este viernes se esperan más protestas en otros planteles de bachillerato de otras ciudades de Tamaulipas.

Director dice que no hay denuncias

El director del CBTIS 24, Ramón Ignacio Guerra Salas, admitió que los riesgos de las protestas, “porque en ocasiones la situación de masas, yo tengo una población muy grande, y nos genera una situación realmente de riesgo, que al final la sacamos adelante”, expresó.

Exhortó a las estudiantes y a sus padres a que se acerquen a dialogar con él, como primer paso y negó que se haya negado a atender la problemática.

“No hay una denuncia expuesta sobre la mesa, no me refiero al Ministerio Público, sino conmigo mismo; estamos siendo muy atentos, es una población muy grande, más de tres mil cien alumnos y lo más correcto es actuar conforme nos marcan nuestros principios de autoridad”, añadió Guerra.

Negó rotundamente que un maestro haya sido detenido como se difundió en las redes sociales, y que la presencia policial afuera de la escuela fue, “por el mismo caos que generaba el movimiento de los alumnos”.

