Alertan por repunte de feminicidios

Torreón, Coahuila

Los 17 casos de feminicidio registrados en Coahuila durante los primeros seis meses del año, ya superaron el total de los que hubo oficialmente en todo 2018, lo que ha prendido la alerta para algunas organizaciones civiles.

Adriana Romo, miembro de la Red de Mujeres de La Laguna, comenta que ha llamado la atención que en los casos de este 2019 hay desde niñas de dos a tres años asesinadas, hasta casos de personas mayores de 60, cuando el grueso de homicidios de mujeres es de 17 hasta 35 años.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraron 12 feminicidios; en 2017, nueve, y en 2016, 14. Es decir, que los 17 asesinatos de mujeres del primer semestre de 2019 superan el total de cada uno de los tres años anteriores.

Para la activista, Adriana Romo, generalmente cuando se hace una retrospectiva de las estadísticas de años anteriores, se encuentra con años en los que aparentemente disminuyen los delitos y dos o tres años después vuelve a haber un incremento.

Considera que son distintos los factores que se observan para que haya aumento en feminicidios o delitos sexuales. Expone que en ocasiones se notan alzas en periodos electorales o cuando existen desplazamientos o reacomodos de cuerpos de seguridad.

Romo critica que los gobernantes presuman cuando hay disminuciones y no afronten cuando hay alzas. “Falta mucha investigación para entender el fenómeno. Hay estados donde se decreta la alerta de género y aumentan los delitos sexuales o feminicidios”, comenta.

Sin embargo, apunta a que algo que se relaciona con la comisión de estos delitos es el asunto de la impunidad. Refiere que no sólo es que no se juzgue, sino que además muchas veces no se juzga bien.

“Empieza a haber una disminución en la medida que el acceso a la justicia para las mujeres es más contundente, certero, eficaz”, opina la integrante de la Red de Mujeres de La Laguna.

Para la activista, se tiene que hablar más allá de la numeralia, pues de los casos oficiales registrados como feminicidios, hay niñas de dos o tres años, así como ancianas.

“Son vidas. Esa brecha tan amplia llama la atención. Sabemos que los feminicidios son en mujeres jovencitas hasta 35 años en promedio”, expone.

Tal es el caso de una niña de tres años que fue asesinada y enterrada por su padre a principios de año en el municipio de Matamoros, Coahuila. El responsable fue imputado por el delito de feminicidio, entre otros, como sustracción e inhumación ilícita.

No obstante, muchos casos de homicidio de mujeres no necesariamente se tipifican como feminicidio, situación que para Adriana Romo es un problema, porque las autoridades responsables “deberían ser especializados, no capacitados en temas de perspectiva de género”.

En 2018, por ejemplo, el estado tipificó 12 casos como feminicidio en Coahuila, cuando según el Inegi, hubo 23 homicidios de mujeres. En 2017 fueron asesinadas 37 mujeres en la entidad, pero sólo nueve fueron tipificados como feminicidios, mientras que en 2016 fueron 42 homicidios de mujeres, de los cuales únicamente 14 fueron considerados como feminicidios.

Despensas con gorgojos

Familias que cuidan huérfanos por feminicidio se quejaron de que han recibido despensas donde las bolsas de arroz tienen gorgojos.

A raíz del programa de Protección Integral de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia Feminicida, donde entre otros aspectos el gobierno de Coahuila se comprometió a entregar despensas mensuales a las familias de menores huérfanos por feminicidio, mujeres que pidieron el anonimato contaron que en la última entrega de apoyos, a por lo menos tres familias les llegó el arroz lleno de gorgojo.

Inclusive la Red de Mujeres de La Laguna denunció a través de Facebook, donde subió un video en el que se ven los animales dentro del grano.

“El arroz estaba en mal estado, a una de las madres sí les salió un paquete de galletas abiertas, antes era una caja de galletas para los niños, ahora es la mitad de la caja, un paquete. Fueron tres señoras a las que les tocó el arroz con animalitos”, contó una de las afectadas.

Las despensas incluyen arroz, frijol, café, harina, leche y otros productos. Las familias aseguraron que no habían tenido problemas al recibirlas, y que inclusive ya les llegaba a sus casas, cuando antes tenían que recogerlas en oficinas de gobierno.

“Les dijimos que no porque la regalan tiene que venir a esas condiciones. Nos dijeron que iban a cambiar el producto en mal estado”, contó una de las abuelas que cuida a sus nietos huérfanos.