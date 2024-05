Ciudad Juárez.- Tres adolescentes fueron atacados a balazos durante la madrugada de este jueves, de los cuales uno de ellos de apenas 13 años murió tras los disparos.

Los primeros reportes señalan que el ataque ocurrió en el cruce de las calles Doctor Arroyo y Pantitlán de la colonia Adolfo López Mateos.

En el lugar se reportó a Emir y Kevin Q., de 13 años, así como a César Fernando C., de 17 años, quienes resultaron lesionados tras las balas, y fueron trasladados por sus familiares para recibir atención médica en un hospital local.

La tarde de este jueves se reportó la muerte de uno de los jóvenes de 13 años, quien de forma extraoficial se informó que se trataba de Emir Q.

De momento no se habla de personas detenidas sobre este hecho, ni tampoco se ha confirmado el posible móvil del crimen, el cual ocurrió a horas de que otro niño de 12 años fuera asesinado en Tabasco.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita al lugar donde ocurrió el hecho para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Dante Emiliano, de 12 años, es baleado afuera de su casa en Tabasco

Dante Emiliano, de 12 años, perdió la vida luego de recibir tres impactos de bala en la puerta de casa de su abuela, en el municipio de Paraíso, Tabasco, sin que se conozcan quién y cuáles fueron los motivos por el que lo asesinaron.

De acuerdo al reporte policiaco, Dante Emiliano se encontraba el martes por la tarde en el domicilio de su abuelita, ubicado en la calle 8 de octubre cuando recibió una llamada y salió del lugar, pero en la puerta ya lo esperaba una persona quien le disparo en tres ocasiones con un arma de fuego.

Su madre Claudia Nely Hernández Estrada refirió que ella no se encontraba en el domicilio donde su pequeño fue baleado, si no solo su abuelita, pero ella no alcanzó a ver quién fue la persona que disparó en tres ocasiones y que le provocaron la muerte al pequeño Dante Emiliano.

Una versión extraoficial menciona que Dante Emiliano fue atacado a balazos cuando intentó defender a su mamá de ser secuestrada, no obstante, la versión oficial de EL UNIVERSAL indica que la madre del menor no estaba en el domicilio cuando el pequeño fue agredido.

