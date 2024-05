Ciudad Juárez.— La tercera ola de calor que se registra en el país ocasionará temperaturas de hasta 38 grados en algunos municipios del estado de Chihuahua, donde grupos vulnerables y las personas en movilidad serían los más afectados.

En Ciudad Juárez, los más perjudicados hasta el momento son los migrantes, quienes acampan en el bordo del río Bravo con la intención de cruzar a Estados Unidos.

En recorridos realizados por EL UNIVERSAL se constató que migrantes habitan campamentos improvisados alrededor de los árboles y matorrales que están sobre el bordo del río a la espera de que las autoridades estadounidenses abran las puertas 36 o 40 para cruzar y solicitar asilo político.

A raíz de las altas temperaturas que se viven en estos días en Ciudad Juárez, con máximas de 33 grados, algunos migrantes dejan los campamentos para ir en busca de agua, hielo y algo de comer.

Algunos de ellos se cubren con cobijas de los rayos del sol, porque se resisten a acudir a algún albergue local, pese a que los refugios tienen espacio para recibirlos.

“Nos toca aguantar calor y esto que está pasando, pero ya es la recta final para cruzar. No nos vamos a mover”, decía ayer una migrante venezolana que estaba en el río Bravo, a la altura de la puerta 40 del muro fronterizo.

Aun cuando en la zona hay mujeres con niños, no acceden a irse a algún albergue, ya que aseguran que los agentes de la Guardia Nacional de Texas podrían abrir las pierdas en cualquier momento.

Francisco Javier Bueno, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, explicó en entrevista que los migrantes están presentando ya casos de deshidratación y resequedad en la piel a raíz de las temperaturas a las que están expuestos.

“Son afectados por quemaduras en la piel debido a las exposiciones al sol, también deshidratación. Son casos que los médicos [de la Casa del Migrante] se han estado topando en estos días”, dijo.

Consideró que en Ciudad Juárez falta atención a las personas migrantes en ese sentido, ya que no se les facilitan espacios seguros o no se les hace una invitación real para que puedan acercarse a lugares que les puedan beneficiar.

“Esto no solamente es cuestión por parte del gobierno mexicano, sino también del gobierno estadounidense que, por decirlo de alguna manera, está jugando con la necesidad de las personas. ¿Por qué lo digo de esta manera?, porque las puertas las abren intermitentemente. Entonces, la gente no quiere irse a albergues, porque si abren la puerta y yo estoy en el albergue, ya no llego”, explicó.

Aun cuando la coordinación Estatal de Protección Civil lanzó un exhorto para tomar precauciones por las altas temperaturas en Chihuahua, el mensaje no había llegado a los migrantes, quienes hasta la tarde del martes permanecían en el bordo del río Bravo.

Municipios serranos, a 38 grados

De acuerdo con la coordinación de Protección Civil Estatal (CEPC), en Chihuahua la región fronteriza mantendrá temperaturas máximas de 33 a 36 grados, debido al ingreso de un frente frío fuera de temporada. Sin embargo, para el fin de semana se esperan máximas superiores a 38 grados en Chihuahua, Ojinaga, Delicias, Camargo, Chínipas y Urique.

En municipios de las regiones norte, noroeste y sur, además de este ambiente caluroso, existe la posibilidad de rachas de viento que pueden llegar a los 65 kilómetros por hora.

La CEPC advirtió que el periodo más dañino para la exposición a los rayos ultravioleta (UV) es entre las 10:00 y 16:00 horas, por lo que se deben evitar actividades al aire libre sin la debida protección solar, por lo que se recomienda el uso diario de bloqueador, ropa de colores claros, manga larga, sombrero o sombrilla. También se debe evitar que personas o mascotas permanezcan dentro de un vehículo durante periodos prolongados de tiempo, debido a que en su interior la temperatura se incrementa al doble, lo que puede provocar un golpe de calor y graves afectaciones a la salud.

Las autoridades también reiteraron el llamado para no hacer fogatas o quemas, ya que las altas temperaturas son propicias para la propagación de incendios forestales. Hasta el fin de semana había al menos 10 siniestros activos en la entidad.