Chihuahua.— Este lunes 4 de noviembre se cumplen cinco años de la masacre a la familia LeBarón en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, en donde murieron tres mujeres y seis niños.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita María Miller, quien murió en el ataque armado, menciona a EL UNIVERSAL que muchos le preguntan si no se cansa de luchar por la justicia en este caso, pero asegura que lo que le pasó a su hija y a su familia es sólo una muestra de la realidad que viven decenas de familias en este país.

“Muchos me preguntan si no me canso, y sí, me canso, pero hemos estado comprometidos estos cinco años en procurar que estos crímenes no queden impunes y en señalar a los responsables. Nos ha costado muchos kilómetros y a veces pensamos que es cuesta arriba, y en este quinto aniversario de esta masacre nos pesa mucho lo que sigue pasando en México”, comenta Adrián.

Lee también Comunidad LeBarón denuncia presencia de hombres armados en su comunidad en Chihuahua

Explica que en ocasiones se han desilusionado al ver que las cosas no cambian en el país y que la justicia no llega 100% en el caso de su familia; sin embargo, se mantienen con la esperanza y en la lucha por otras víctimas que vivieron una realidad similar a la suya.

“Quisiéramos seguir con la confianza, porque nuestra idea en estos cinco años es que hemos hecho un compromiso muy fuerte de ver por otras víctimas, no sólo las nuestras, que no haya egoísmo”, asegura.

El caso y los detenidos

La tarde del 4 de noviembre de 2019, integrantes de la familia LeBarón, en su mayoría mujeres y niños, fueron atacados a balazos y después sus camionetas quemadas cuando viajaban de Sonora a Chihuahua.

De acuerdo con reportes oficiales de EL UNIVERSAL, los integrantes de la familia salieron de la comunidad de La Mora en tres vehículos; dos se dirigían al municipio de Galeana, en Chihuahua, y uno más —el que conducía Rhonita— iba hacia Phoenix, Arizona.

Aun cuando las mujeres se identificaron en una brecha de terracería, fueron emboscadas por un grupo armado que abrió fuego directamente contra ellas y sus hijos.

Lee también Caso LeBarón: Vinculan a proceso a “El G3”, presunto integrante de 'La Línea

En el lugar murieron las tres mujeres y seis menores, otros seis niños y niñas resultaron con heridas que llevó incluso a que algunos de ellos fueran trasladados a Estados Unidos para recibir atención médica.

A la fecha y, de acuerdo con Adrián LeBarón, suman 36 personas detenidas, todas vinculadas a proceso y con prisión preventiva oficiosa, de las cuales 24 tienen acusación por delincuencia organizada y 12 tienen acusación por homicidio; sin embargo, a la fecha no se ha abierto un juicio en contra de ellos y directamente relacionado con el caso de la familia LeBarón.

“Lo más pesado del caso es que desde la mañanera el expresidente Andrés Manuel López Obrador varias veces dijo que ya se había hecho justicia, pero cuando no hay sentencias, no pasa el proceso. ¿Cómo le puedes llamar justicia? Hay 36 detenidos, unos tienen cuatros años detenidos y no tienen audiencia intermedia, hay algunos sentenciados, pero por delincuencia organizada, como que no tuvieron que ver con la masacre, pero no hay ningún sentenciado por el homicidio”, advierte.

Ahora, con la llegada del nuevo gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, y con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la familia busca tener puertas abiertas para lograr la justicia en el caso.

Lee también Realizan operativo de búsqueda para localizar a 3 hombres en Chihuahua

“Ella es mi hija Rhonita”

“Ella es mi hija Rhonita, murió tratando de proteger a sus hijos. Ahora están todos juntos, queriéndose y esperando los miles de abrazos que quedaron pendientes”, escribió Adrián en sus redes sociales acompañado de una imagen de su hija.

A decir de él, los cinco años que han pasado desde la muerte de su hija, nietos y demás integrantes de la familia le mostraron una realidad que no conocía de lo que se vive en el país y de lo que parece ser que no se termina.

En cuanto a la familia LeBarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, cuenta que todavía siguen dolidos e indignados por lo que ocurrió aquel 4 de noviembre, pero también continúa la lucha por mantenerse, por reponerse de la tragedia y salir adelante, cuando son víctimas de amenazas por integrantes del crimen organizado que los han obligado a salir de sus tierras.

Lee también Aseguran arsenal y vehículos blindados durante operativo en Ojinaga, Chihuahua; no hubo personas detenidas

“Si me preguntan cómo estoy a cinco años de esto que pasó, puedo decir que me di cuenta de la realidad que vive nuestro México, nuestros vecinos, nuestras familias. Me di cuenta de una realidad que yo no alcanzaba a ver. Hasta cierto punto es lo que más me da fuerza para seguir alzando la voz para rescatar a México de esta barbarie”.

El 4 de noviembre, los integrantes de la familia LeBarón acudirán a la Ciudad de México, donde estarán desde las 6 de la mañana afuera de Palacio Nacional. “Vamos a durar todo ese día conmemorando, también se presenta el documental LeBarón, Muerte en La Tierra prometida, aprovechamos a que lo puedan ver para que entiendan mucho de lo que ha sido nuestra lucha”.

En Galeana, Chihuahua, otros integrantes de la familia acudirán al panteón y pondrán ofrendas en honor a las mujeres y niños víctimas de la masacre de hace cinco años.