La familia LeBarón presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) una solicitud de ampliación de la investigación por la masacre en el municipio de Bavispe, Sonora, del 4 de noviembre de 2019, donde fallecieron nueve personas, para que los 36 presuntos criminales también sean juzgados por terrorismo.

Afuera de la FEMDO, Adrián LeBarón dijo que hay 12 detenidos por homicidio y 24 por delincuencia organizada, pero no hay sentencia en contra de los presuntos asesinos relacionados con La Línea.

Detalló que la mayoría están relacionados con delincuencia organizada u homicidio, les dieron prisión preventiva oficiosa y hay quejas que han pasado mucho tiempo, pero todavía no hay juicio. “Ya son cuatro años y medio de la masacre que permanece en la impunidad… Hemos estado aquí decenas de veces, así como en muchas audiencias.

“En una ocasión, cuando estaban por sentenciar a uno de los detenidos, pedimos al juez que reclasificaran el delito porque hay terrorismo, pero el juez hasta se ofendió”, resaltó Adrián acompañado de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora.

En su intervención, Julián LeBarón mostró un video donde se observan casquillos en el suelo e insistió en que hay evidencias de que se registraron más enfrentamientos por esos días, y enfatizó que se deben investigar las otras masacres ocurridas en la zona.

Señaló que algunos dicen que los agresores tenían la intención de asesinar a mujeres y niños, en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) refiere que los delincuentes se equivocaron y no sabían lo que estaban haciendo.

“Dispararon 3 mil 500 veces a mujeres y niños, no puede ser otra cosa que terrorismo… No queremos que la fiscalía los señale de delincuencia organizada y que les den juicios abreviados, queremos que se les acuse por terrorismo para que no vuelvan a ver jamás la luz del día, para que no dañen a otras familias”, remarcó.

El también activista manifestó que el sistema no es capaz de efectuar una sentencia y la impunidad en el país es de casi 100%. “Nosotros estamos aquí para quitarle la cobija, para que los ciudadanos, los 130 millones de mexicanos les digamos a las instituciones que no pueden seguir teniendo el monopolio en la justicia, en la seguridad, con estos resultados”, expresó.

Agregó que a la ciudadanía la están dejando indefensa, con pueblos fantasma, pues no hay nadie que se haga responsable. Enfatizó que no van a quitar el dedo del renglón y seguirán reclamando hasta que las familias estén seguras.

“Le pedimos a México que esté con nosotros en este proceso y para bajar el miedo necesitamos del apoyo, del compromiso de la ciudadanía… Los políticos no son capaces de hacer eso. Los 130 millones de mexicanos debemos ser más exigentes con las autoridades”, dijo.

Julián remarcó que el voto no puede ser un cheque en blanco a una institución o funcionario que debe ser retirado del poder cuando no está cumpliendo.

Sostuvo que parece que el Poder Judicial de la Federación no existe, pues la impunidad es de 98% y tendríamos más justicia si se hiciera en mano propia.

Ceci Flores, por su parte, dijo que se debe desenterrar la verdad y que pedirán apoyo en Sonora y Chihuahua para organizar una jornada de búsqueda de desaparecidos. “A las autoridades les duelen las cifras. Me han dicho que localizaron a mi hijo con tal de que no siga alzando la voz, pero debe ser más grande el amor que el miedo”, subrayó.

El 4 de noviembre de 2019, entre los límites del municipio de Galeana, Chihuahua, y Bavispe, Sonora, un grupo armado ultimó a nueve integrantes de la familia LeBarón, seis menores y tres mujeres, además de que otros seis niños resultaron lesionados.

Rhonita Maria Miller murió en el ataque; tenía 30 años, viajaba en su vehículo con cuatro de sus siete hijos para recoger a su esposo en Arizona, donde estaba trabajando.

Las víctimas, Titus y Tiana, eran mellizos de ocho meses; Howard, de 12 años, y Krystal, de siete.

Dawna Ray Langford, de 43 años, fue ultimada en otro vehículo junto a dos de sus hijos, Trevor y Rogan, de 11 y tres años.

Christina Marie Langford Johnson, de 31 años, viajaba en su auto y fue otra de las víctimas mortales; su hija de siete meses, Faith, logró sobrevivir.