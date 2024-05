Hermosillo, Sonora.- A casi 15 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, tras la colocación de un anti monumento que representa la impunidad por la muerte de 49 niños y niñas, padres y madres de los menores fallecidos exigen una audiencia con el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

En la Plaza Emiliana de Zubeldía se colocó el anti monumento que simboliza la ausencia de justicia.

El Movimiento 5 de Junio hizo un comunicado a la nación, a 179 meses, a un mes que se cumplan 15 años del crimen de sus hijos e hijas en la Guardería ABC.

"Han pasado 15 largos años de dolor y de lucha sin encontrar la justicia. Quince años en los que gobiernos de distintos partidos han pasado sin resolver y cerrar una herida que nos duele, no sólo a nosotros, sino al país entero".

"Desde el primer momento exigimos se investigara, procesara y sancionara a los responsables, y las autoridades optaron por el encubrimiento y la impunidad. Hasta hoy las y los responsables siguen libres".

"El Estado mexicano le falló a la niñez, le falló a las madres y padres trabajadores y le sigue fallando al no otorgar justicia para nuestros hijos e hijas".

"Desde ese día nuestras vidas ya no son las mismas, truncaron proyectos familiares, profesionales y laborales, no podemos descansar ante tanto dolor, injusticia e impunidad, vemos pasar los años y no le encontramos sentido a tanta muerte y dolor porque no hay garantías de no repetición, no hay seguridad en las Estancias Infantiles, siguen muriendo niñas y niños en el lugar donde deben de estar protegidos por el Estado mexicano como también debieron estar los 49 que murieron aquel fatídico 5 de junio, y que hoy, este antimonumento representa que sus muertes siguen en total impunidad".

Estamos a unos meses de que termine una administración más, el Poder Judicial favoreciendo a los potentados y a los allegados de quienes dicen administrar e impartir justicia ¿Para la clase trabajadora cuándo habrá justicia?, cuestionan.

Reclaman que la Fiscalía General de la República (FGR) no termina de investigar las nuevas carpetas que se abrieron a más responsables, no se ejecutan las sentencias que ya están firme.

A casi 15 años del incendio de la Guardería ABC padres de los niños fallecidos exigen audiencia con AMLO.

"En la ciudad de México hay un antimonumento frente a las oficinas generales del IMSS, que desde hace años les reclama en su puerta, su desdén y su desprecio por la justicia".

"Igualmente, frente a la oficina de la Secretaría de Gobernación hay otro memorial de 49 cruces, una por cada uno de nuestros hijos e hijas, y esa puerta también la hemos encontrado cerrada. Hay otras cruces frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la exigencia de Justicia, pero eso que llaman justicia, para nosotras y nosotros sigue inalcanzable".

"Hoy a 15 años de la tragedia que nos marcó la vida, decidimos marcar la ciudad de Hermosillo para que sus habitantes nunca olviden que aquí sucedió la peor tragedia Infantil de este país", recalcaron en su manifiesto.

"Para que nunca más se vuelva a repetir y nadie más viva la pesadilla que hemos vivido. Para que nunca olviden la cantidad exacta de niñas y niños asesinados por la corrupción, tráfico de influencia y que tengan claro que sigue el negocio de las guarderías por particulares, obligación que debe de atender directamente el Estado mexicano".

Este Antimonumento será para todas y todos una dolorosa llamada de atención, pero para el gobierno será una sombra incómoda que lo perseguirá y le confrontará en su incumplimiento.

En este país de la corrupción y la impunidad seguiremos luchando hasta que la justicia se siente a nuestra mesa y se haga un derecho para todos, insistieron madres y Padres de niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC.

El 15 de junio del 2009, se originó un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Sonora; arrasó el edificio contiguo, la Guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos. Murieron 49 menores -25 niñas y 24 niños-.

También 106 personas quedaron lesionadas, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80% de sus cuerpos.

Hasta el día de hoy, las familias de las víctimas exigen al gobierno que se haga justicia.

