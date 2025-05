“MasterChef Celebrity” ha enchilado a varios, debido a los roces entre la chef Zahie Téllez y algunos participantes, entre ellos Isaías Espinoza, más conocido como “Chef en Proceso”, quien fue eliminado el pasado 18 de mayo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, tanto a la juez como al exparticipante los sigue la polémica por el comentario que la chef le hizo al youtuber, y en el que afirmó que la hoja santa era tóxica, incluso él realizó un video donde fue hasta Oaxaca a preguntarles a las amas de casa y cocineras que usa comúnmente este ingrediente en su cocina. Pero para ya no echarle más leña al fuego, Isaías ha decidido tomarlo con humor y hacer un sketch al respecto, con el cual sus seguidores de Facebook se rieron de la situación.

Aleks Syntek ¿el incómodo del Vive Latino?

A ocho semanas haberse llevado a cabo el festival Vive Latino, Aleks Syntek parece que aún no lo supera. En una publicaciónde la cuenta de Instagram, Los Festivalers, que recopiló los mejores momentos del evento, el cantante comentó: “Nunca entenderé por qué jamás me han invitado a cantar al Vive Latino, ¿hay algo que les incomoda tal vez?”.

El mensaje, que pasó inadvertido hasta ahora, ha comenzado a viralizarse en círculos musicales y de fans, que debaten si el comentario es una queja o una indirecta poco sutil.

Lo cierto es que Syntek ha mantenido una relación ambigua con la música alternativa y la cultura festivalera. En el pasado, ha hecho declaraciones polémicas contra el reggaetón y ciertos géneros, lo que le ha valido un lugar incómodo entre las nuevas generaciones.

Aleks Syntek. Foto: Instagram

“Tal para cual”, el orgullo de Reynaldo López

El programa “La hora pico”, con Consuelo Duval y Lorena de la Garza, llegó con el milenio y no parece tener fecha de caducidad. Sus personajes no sólo se posicionaron en la barra de comedia de Televisa; sino que generó un spin off, “Tal para cual”, y que su productor Reynaldo López presume orgulloso, pues es contenido 100% mexicano y suma cuatro temporadas, 47 episodios y más de 120 invitados.

En términos técnicos, han registrado más de mil 500 horas de grabación, 2 mil horas de edición y musicalización, y dos mil 500 horas destinadas a efectos visuales. También se han creado 130 sets y más de nueve mil 500 piezas de vestuario, como parte del proceso detrás de cada emisión. Junto con “Una familia de diez” y “Vecinos” se ha hecho parte de la cultura popular.